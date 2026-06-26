«Отпечатки» и «Граф Монте-Кристо» возглавили рейтинг популярного контента среди молодежи Нижегородской области

Холдинг ON Медиа, входящий в группу МТС, провел исследование, приуроченное ко Дню молодежи, который ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня. Аналитики изучили, что чаще всего смотрели, читали и слушали нижегородцы 18-35 лет в первом полугодии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В онлайн‑кинотеатре «Кион» нижегородская молодежь отдавала предпочтение остросюжетному контенту. Лидером рейтинга стал детективный триллер «Отпечатки» (18+) режиссера Сергея Филатова с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. На втором месте по популярности оказалась экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Резервация» (16+) с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским. Замыкает тройку лидеров сериал «Черное солнце» (18+) — остросюжетный детектив с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. В топ‑5 также вошли «Бар "Один звонок"» (18+) — детективный триллер Сергея Филатова о таинственном баре с Данилой Козловским в главной роли и криминальная экшн‑драма «Приговор» (16+) со звездой сериала «Хрустальный» Антоном Васильевым.

Среди книжных предпочтений жителей Нижегородской области от 18 до 35 лет наблюдается интересный баланс между классической литературой и современными произведениями. Самые читаемые произведения в «Кион Строках» оказались: «Граф Монте-Кристо», Александр Дюма (12+), «Тайна дома №12 на улице Флоретт» (16+), «Тоннель», Яна Вагнер (18+). А самыми популярными жанрами среди молодежи оказались современная литература, любовные романы и классика.

Наиболее востребованным музыкальным жанром у молодежи Нижегородской области стала поп-музыка. Чуть реже аудитория отдавала предпочтение рэпу и танцевальной музыке. Самыми прослушиваемыми треками среди молодежи в «Кион Музыке» стали AiRushV – «И солнце взойдет» (0+), 19Clouds – «Nobody» (16+) и Bearwolf – «Феникс» (0+).

«Нижегородская область традиционно входит в число регионов с высокой цифровой активностью населения. Наши данные показывают, что местная молодежь отличается вдумчивым подходом к выбору контента: здесь высоко ценят качественный российский кинематограф, следят за литературными новинками и при этом остаются верны классике. Особенно радует рост интереса к книгам — это свидетельствует о том, что цифровизация не отменяет, а дополняет традиционные формы потребления культуры», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.