Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек на всей территории Китая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мой МТС» позволяет задействовать и другие удобные способы оплаты покупок в этой стране: через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем.

Новый сервис особенно актуален на фоне рекордного роста популярности Китая у российских туристов. В 2025 г. Поднебесную посетили 2,47 млн россиян. Жители Нижегородской области также активно осваивают это направление. Этому способствует не только отмена визового режима, но и активное развитие авиасообщения. Из нижегородского аэропорта «Стригино» запущены прямые рейсы на курорт Хайнань (город Санья) — полеты выполняются еженедельно. Билеты на эти рейсы в основном реализуются через туроператоров — как правило, они входят в состав пакетных туров.

МТС предоставила пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки в Китае по QR-коду. QR является основным способом безналичного расчета в стране, он практически полностью заменил все остальные способы расчета, в том числе и наличными.

Для совершения платежа нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения «Мой МТС» до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 100 руб., максимальная – 70 тыс. руб. Платежи до 5000 руб. проходят без SMS-подтверждения.

«Появление прямых рейсов из Стригино на Хайнань сделало отдых в Китае по-настоящему доступным и удобным для жителей Нижегородской области. Однако специфика местного рынка, где наличные фактически вышли из обращения, часто ставила путешественников в тупик. Запуск оплаты по QR-коду в «Мой МТС» решает эту проблему. Теперь нижегородцы могут спокойно покупать уличную еду, сувениры на рынках, оплачивать такси или входные билеты в парки развлечений, просто используя привычное приложение и свои российские карты, без необходимости искать обменники», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету. География сервиса уже охватывает более 10 стран, включая главные туристические направления – Турцию, Египет и Вьетнам.

Также в «Мой МТС» доступны быстрые переводы на кошельки ведущих платежных систем Китая, которые значительно упрощают туристам нахождение в стране.