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На связи с традициями: «МегаФон» усилил сеть на празднике «Тун пайрам» в Хакасии

Почти 28 тыс. гостей приняли участие в народных гуляниях на празднике «Тун пайрам» в Хакасии. Чтобы участники смогли оставаться на связи и делиться яркими впечатлениями c близкими онлайн, «МегаФон» усилил сеть, развернув мобильное телеком-оборудование на Сагайской поляне. Это позволило абонентам передать на высоких скоростях объем информации, равный 1500 часам онлайн-видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Тун пайрам» или «Праздник первого айрана» был возрожден в 1980-х годах. Сегодня он является одним из ключевых событий в культурном календаре региона. Торжества, посвященные летнему циклу и почитанию скотоводства, обычно сопровождаются древними ритуалами и обрядами. В 2026 г. мероприятие приурочили к 35-летию Республики Хакасия, Году единства народов России и Году дружбы народов Хакасии.

Гости смогли окунуться в хакасские традиции: знакомились с устройством летнего жилья, примеряли национальные костюмы, пробовали кисломолочный напиток — айран и определили лучшего производителя.

«Для участников гуляний инженеры «МегаФона» оперативно развернули мобильную базовую станцию, чтобы все они смогли пользоваться интернетом 4G и надежной голосовой связью. Большая емкость сети позволяет тысячам активных пользователей одновременно находиться онлайн, при этом средняя скорость передачи данных достигает 110 Мбит/с. Применение передвижного комплекса на массовых мероприятиях республики — успешная, сложившаяся практика компании. Мобильным интернетом пользовались не только гости и участники праздника, но и средства массовой информации, которые транслировали народные гуляния в прямом эфире. Нам важно, чтобы значимые события для региона проходили для жителей максимально комфортно и познавательно, и самое главное, оставляли теплый след в сердце каждого», — отметила директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

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Мобильный комплекс оснащен выдвижной антенной, которая обеспечивает стабильный сигнал в радиусе до 15 км. При необходимости он способен функционировать в автономном режиме даже в самых суровых условиях, так как оборудован спутниковым каналом связи и дизель-генератором.

«Это масштабный праздник, над подготовкой которого работала большая команда. Наша главная задача не только сохранить традиции, но и максимально популяризировать нематериальное культурное наследие. Сердцем «Тун пайрама» стал театрализованный пролог «Единение народа» – он не оставил равнодушным никого. Отрадно, что в этом году удалось привлечь 50 всадников для участия в масштабном действе! А наша особая гордость – одновременное выступление 530 чатханистов. Это абсолютный рекорд! Это означает, что интерес к одному из древнейших музыкальных инструментов растет, чатхан переживает настоящее возрождение», — сказала министр культуры Хакасии Светлана Окольникова.

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