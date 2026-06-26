На страже здоровья: в Татарстане запущено производство «умных» устройств для предиктивной медицины

В условиях растущего спроса на цифровые медицинские сервисы в Татарстане объявили о запуске производства медицинских устройств для домашнего и клинического использования: тонометры с передачей данных, системы мониторинга глюкозы, ЭКГ-патчи, электронные стетоскопы, спирометры и другие диагностические приборы. Об этом CNews сообщили представители «ТелеМедХаб».

Производственная база данного проекта «Тевиум» запущена на территории промышленной зоны «Фарммедполис». На площадке организована сборка, контроль качества и локализованное производство медицинских изделий. Также там откроется опытно-конструкторское подразделение для проведения R&D-работ и подготовки собственной конструкторской документации.

Объем инвестиций на первом этапе оценивается в 300 млн руб. Запуск мощностей позволил создать в регионе 40–50 новых высокотехнологичных рабочих мест. Проект ориентирован на широкий спектр рынков: сегмент B2C (домашнее использование), B2B (оснащение клиник, сотрудничество со страховыми компаниями и работодателями) и B2G (государственные программы дистанционного наблюдения). Проект объединяет опыт технического медицинского разработчика «Телемедхаб» и «Вентум Мед» с опытом в области высокотехнологичных передовых мировых решений в области кардиологии, эндоскопии, диагностики, кохлеарной имплантации.

«Люди все больше используют различные носимые устройства для мониторинга состояния здоровья. Наша задача — превратить разрозненные медицинские данные в понятный маршрут действий для пациента. По данным ВОЗ, в России от хронических заболеваний умирает около 86% людей. Превентивная медицина позволяет вовремя обнаружить проблему и начать грамотное лечение. Инициатива «Тевиум» направлена на повышение эффективности дистанционного мониторинга здоровья и улучшение качества жизни. Сочетая в себе возможность аналитики и передачи данных, умный помощник не заменяет врача, но координирует пациента к нужному специалисту и снижает нагрузку на систему здравоохранения», – сказала генеральный директор проекта ООО «Вентум-ТМХ» Наталья Задорожная.

Проект «Тевиум» представляет собой многоуровневую инфраструктуру, объединяющую аппаратное и программное обеспечение. Ядром экосистемы станет искусственный интеллект. Собственная генеративная нейросеть платформы будет выполнять функции «умного помощника»: общаться с пользователем, анализировать данные с носимых устройств, переводить сложные врачебные заключения на доступный язык и формировать персонализированные рекомендации.

«Мы формируем замкнутый контур: от разработки собственной конструкторской документации и сборки устройств на российской площадке до их интеграции в единую цифровую экосистему с использованием ИИ. Это не просто импортозамещение, а создание продукта, который задает стандарты предиктивной диагностики нового поколения», – учредитель компании «ТелеМедХаб» Владимир Дмитриев.