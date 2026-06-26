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«М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает развитие собственного маркетплейса и расширяет ассортимент товаров повседневного спроса. На площадке появились новые категории продуктов питания, включая хлебобулочные изделия, сушки и соль. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель категории «Товары повседневного спроса» компании «М.Видео» Екатерина Стригина: «Мы последовательно расширяем предложение в FMCG-категориях, уделяя особое внимание качеству ассортимента, надежности поставщиков и востребованности товаров. Сегодня покупателям уже доступны различные виды хлебобулочной продукции, сушки, соль и приправы, а в дальнейшем мы продолжим развивать направление товаров повседневного спроса, предлагая клиентам еще больше востребованных категорий».

В ассортимент маркетплейса вошли различные виды зернового, ржаного и мультизлакового хлеба, специализированные продукты для здорового питания, европейские хлебобулочные изделия, сушки и мини-сушки, а также соль и наборы специй для приготовления блюд. Покупателям доступны как товары российских производителей, так и продукция зарубежных брендов.

Расширение ассортимента является частью стратегии развития маркетплейса, направленной на увеличение выбора товаров и создание дополнительных сценариев покупок для клиентов. Сегодня на площадке представлены сотни тысяч товарных позиций в различных категориях — от электроники и бытовой техники до товаров для дома, красоты, спорта, ухода за животными и продукции повседневного спроса.

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Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры Главные ИТ-сценарии

Сегмент FMCG остается одним из наиболее динамично развивающихся направлений электронной коммерции. Покупатели все чаще выбирают универсальные площадки, где можно приобрести широкий спектр товаров в рамках одного заказа. Развитие новых категорий позволяет маркетплейсу повышать удобство покупок, расширять аудиторию и укреплять позиции в быстрорастущих сегментах рынка.

Среди новых товаров маркетплейса: зерновой, ржаной и мультизлаковый хлеб; специализированные хлебобулочные изделия; европейские сорта хлеба, включая пумперникель и карасау; сушки и мини-сушки; соль и наборы специй.

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