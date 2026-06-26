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«МегаФон» прибавил псковским дачникам скорости

Улучшенная голосовая связь и уверенный 4G-сигнал «МегаФона» стали доступны дачникам Псковской области. К лету инженеры оператора расширили зону LTE-покрытия и укрепили сеть сразу в нескольких загородных районах.

Новые скорости мобильного интернета появились в четырех точках: в Усадище, Тинеи и Губино, а также в СНТ Чайка-1. Специалисты установили здесь дополнительные базовые станции, которые работают одновременно в нескольких диапазонах частот, благодаря чему сеть не боится перегрузок, а сигнал широко расходится по территории и сохраняет скорости до 40 Мбит/c.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Садоводам и огородникам стало проще решать повседневные дачные дела дистанционно, например, с помощью датчиков вести мониторинг влажности почвы и температуры в теплице, получать оповещения о заморозках, быстро определять болезней растений по фото через нейросети и приложения, вести электронные дневники посадок, заказывать семена и саженцы на маркетплейсах. Оставаться на связи с оперативными службами, вызвать экстренную помощь, позвонить председателю СНТ или помогут обновлённые звонки по технологии VoLTE — звук теперь проходит по сетям 4G, отчего соединение проходит быстрее и стабильнее, а голос слышно на порядок лучше.

«Современная дача давно вышла за рамки простого огорода — сегодня это место для полноценного отдыха, удаленной работы и загородной жизни. Именно поэтому качественный интернет необходим дачникам не меньше, чем городским жителям. Мы реагируем на этот спрос и в течение всего года планомерно усиливаем сеть в сёлах, деревнях и СНТ во всех районах Псковщины. Для нас важно, чтобы каждый клиент чувствовал привычный цифровой комфорт и надежность сети в любой точке региона», — отметил директор «МегаФона» в Псковской области Александр Долгих.

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