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LDM и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость CSP-платформы и СУБД Tantor Postgres Special Edition

Платформа LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и система управления базами данных (СУБД) Tantor Postgres Special Edition компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») прошли испытания и подтвердили свою совместимость. Об этом CNews сообщил представитель Lansoft.

Результаты показали, что версии LDM.CSP 1.11 и СУБД Tantor Postgres Special Edition 16.2.1 могут работать в едином контуре. Готовая связка гарантирует бесшовную интеграцию, снижает стоимость внедрения для бизнеса и ускоряет запуск новых систем. Вендоры разработали рекомендации для настройки и использования совместного стека и определили параметры производительности для типовых сценариев внедрения в инфраструктуру заказчиков.

Сотрудничество LDM и «Тантор Лабс» расширяет возможности разработки и модернизации, позволяет полностью отказаться от устаревших аналогов и рассчитывать на государственную поддержку в рамках политики импортозамещения. Микросервисная архитектура платформы LDM предлагает современные инструменты для создания собственных бизнес-приложений, а ее готовые модули в связке с СУБД закрывают потребности в организации комплексного документооборота компании.

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Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM, сказал: «Для корпоративных заказчиков сегодня важна не только функциональность отдельных продуктов, но и предсказуемость всей ИТ-архитектуры. Результаты испытаний LDM и «Тантор Лабс» дают клиентам уверенность, что платформа для управления корпоративным контентом и СУБД смогут эффективно работать вместе в реальных сценариях без дополнительных затрат на предварительные проверки и с меньшими рисками на этапе внедрения».

Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс», отметил: «Для нас подтвержденная совместимость СУБД Tantor Postgres Special Edition с платформой LDM – важный шаг в развитии экосистемы отечественных корпоративных ИТ-решений. Заказчики получают готовую, проверенную связку для построения высоконагруженных систем управления корпоративными данными, где особенно значимы производительность, надежность и безопасность. Такой подход помогает компаниям быстрее запускать новые сервисы, снижать риски интеграции и последовательно формировать импортонезависимую ИТ-архитектуру без лишних затрат на дополнительное тестирование».

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