Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Клик» от «Точка Банка» запустил самостоятельное подключение чаевых и QR-оплаты

«Клик» от «Точка Банка» одним из первых среди российских банков сделал самоподключение доступным сразу для двух сценариев — безналичных чаевых и оплаты по QR, в которой клиент сам указывает сумму покупки. Пользователи могут зарегистрироваться, получить QR-код или ссылку и начать сразу принимать платежи. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Раньше для подключения нужно было оставить заявку и дождаться сопровождения со стороны менеджера. Из-за нескольких этапов подключения путь до первых платежей мог растянуться на дни и даже недели, что критично для небольшого бизнеса. Сейчас пользователь может самостоятельно получить QR-код или ссылку и в течение нескольких минут принять платеж.

Отдельный сценарий предусмотрен для оплаты товаров и услуг. Предприниматель может разместить QR-код в точке продаж или отправить ссылку клиенту для оплаты онлайн, а покупатель — самостоятельно указать сумму и совершить платеж. Такой формат снижает порог входа для небольшого бизнеса, поскольку предпринимателю не нужно тратиться на терминал. Он особенно хорошо подойдет, например, для консультаций, занятий с репетитором, услуг мастеров или небольших торговых точек, где сумма может меняться от заказа к заказу.

Вместе с этим, сервис стал доступен новым сферам бизнеса и более широкому кругу пользователей. Клик подойдет для не только ресторанам и кафе, но и салонам красоты, автомойкам, отелям, фитнес-клубам и другим компаниям из сферы услуг. Новыми сценариями могут пользоваться индивидуальные предприниматели, мастера бьюти-сферы, фотографы, репетиторы, самозанятые специалисты, небольшие команды, которым важно быстро начать принимать оплату и вознаграждения от клиентов.

«Мы стараемся смотреть шире и думать о том, какой опыт получает клиент нашего клиента. В конечном счете именно это влияет на то, захочет ли человек вернуться снова, оставить чаевые и насколько комфортным окажется его взаимодействие с бизнесом. Хорошие платежные сервисы должны быть почти незаметны: бизнесу не нужно тратить время на сложное подключение, а клиенту — разбираться в дополнительных шагах. Сегодня для бизнеса платежи — это уже не только получение денег, но и часть клиентского опыта. Чаевые, отзывы и другие дополнительные возможности становятся естественным продолжением оплаты, которые добавляют удобства и качество процесса платежа. Поэтому мы сделали подключение максимально быстрым и объединили в одном сервисе сразу два востребованных сценария для предпринимателей и их клиентов», — сказал Евгений Николаев, лидер развития «Клик» от «Точка Банка».

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.
Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г. Безопасность

По данным Банка России, доля альтернативных способов оплаты продолжает расти, а QR-код — наиболее востребованный платежный инструмент. В Клик отмечают, что все больше предпринимателей ожидают от сервисов максимально простого и быстрого запуска. Воспользоваться сервисом могут клиенты любых банков. Чтобы начать принимать оплату за товары и услуги, пользователю необходим соответствующий статус — самозанятого, ИП или юрлица.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях

Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store

Цифра приходит на ферму: как системы управления меняют российское животноводство

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще