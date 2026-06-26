Каждый пятый россиянин готов платить за ИИ-помощника в приложениях на регулярной основе

Почти каждый пятый россиянин (18%) готов оплачивать подписку на приложение с ИИ-функциями или доплачивать за такие возможности отдельно на регулярной основе. Еще 15% готовы делать это время от времени, а 15% — редко. При этом 40% пользователей заявили, что не готовы платить за ИИ-помощников в приложениях. Об этом CNews сообщили представители Go Mobile.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства мобильного маркетинга Go Mobile. В исследовании приняли участие 7 855 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 64 лет. Опрос проводился в июне 2026 г.

Среди типов приложений лидерами по готовности пользователей платить за ИИ-помощника стали сервисы для работы с текстами, документами и презентациями — такой вариант выбрали 24% опрошенных. На втором месте оказались банковские и финансовые приложения (19%), на третьем — поисковые сервисы (18%). Маркетплейсы, интернет-магазины и приложения доставки набрали около 10%.

Пользователи чаще готовы платить за ИИ в сценариях, где цена ошибки выше или результат можно оценить объективно. Выбор товара или заказа еды остается более эмоциональной категорией, где алгоритмам пока доверяют значительно меньше.

Наиболее ценными функциями пользователи считают предупреждение о рисках, ошибках или невыгодных решениях — за такие возможности готовы платить 24% респондентов. Еще 19% заинтересованы в автоматизации рутинных действий, а 18% — в напоминаниях о платежах, задачах или важных событиях.

При этом большинство потенциальных покупателей ожидают умеренную стоимость таких функций. Среди всех опрошенных 15% готовы платить от 100 до 199 руб. в месяц за одного ИИ-помощника, 13% — от 400 до 699 руб., а 12% — от 200 до 399 руб. Еще 12% готовы ограничиться суммой до 99 руб. Почти 40% респондентов не готовы платить за подобные возможности вовсе.

Не все ИИ-функции воспринимаются одинаково полезными. Чаще всего пользователи хотят видеть в приложениях быстрые ответы на вопросы (34%), автоматизацию повторяющихся действий (24%) и помощь в выборе товаров или услуг (19%). Однако готовность пользоваться ИИ не всегда означает готовность передать ему принятие решений.

Исследование также показало ограниченную готовность пользователей полностью делегировать выбор алгоритмам. Несмотря на высокий интерес к автоматизации, многие по-прежнему предпочитают сохранять контроль над итоговым решением. Наиболее негативную реакцию вызывают ситуации, когда ИИ не понимает запрос пользователя и мешает связаться с человеком — такой вариант отметили 26% опрошенных. Еще 23% раздражает замена привычных функций приложения ИИ-помощником, а 19% негативно относятся к ошибочным рекомендациям.

CEO компании Go Mobile Елена Никитина: «Рынок ИИ-функций в мобильных приложениях постепенно переходит от этапа знакомства к этапу монетизации. Пользователи уже готовы платить за помощников, которые приносят ощутимую пользу, однако пока не готовы оплачивать ИИ как самостоятельную ценность. Это означает, что дальнейшее распространение таких сервисов будет зависеть от способности разработчиков встроить их в реальные пользовательские сценарии».