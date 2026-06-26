Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Большое обновление «Алисы AI»: теперь она доводит задачу до результата, подстраивается под стиль общения собеседника и запоминает важное из диалога

«Яндекс» обновил модели, на которых работает чат с «Алисой AI»: языковую, поисковую и мультимодальную. Теперь «Алиса AI» не просто дает ответ, а подводит человека к решению задачи, чтобы он получил нужный результат. Кроме того, она подстраивается под стиль общения пользователя, запоминает и учитывает факты, которые он упоминал в беседах, и переходит на «ты», когда это уместно. Нейросеть также стала лучше советовать товары и разбираться в графиках и схемах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Достижение результата

Теперь нейросеть фокусируется на том, чтобы человек решил свою задачу и получил нужный результат. Она стала чаще объяснять, выполнять расчеты и сравнивать разные варианты, а не просто давать справочную информацию. Например, по запросу «тарифы на тепло квартира 45 метров» нейросеть больше не предлагает норматив, а показывает, как посчитать сумму платежа.

Естественное общение

«Алиса AI» стала понятнее и проще отвечать. В ее ответах теперь гораздо меньше канцелярита и сухой информации. Кроме того, она стала адаптировать ответ под формат запроса и подстраиваться под собеседника. На шутку она ответит шуткой, на простой вопрос — коротко, а на сложный — развернуто. Если человек перейдет на «ты», она последует его примеру. А если начнет использовать сленг, будет делать то же самое: например, говорить «болгарка» вместо «угловая шлифовальная машина». Нейросеть стала также понимать, когда человеку нужна поддержка, и проявлять участие, если это уместно.

Персонализация

Обновленная нейросеть запоминает факты, которые пользователь упоминал в беседах, и учитывает их в новых диалогах. Это делает общение с ней более личным и естественным. Например, «Алиса AI» запомнит, чем человек увлекается или над чем работает, и будет отвечать с учетом этой информации. Пользователь может явно попросить нейросеть запомнить какой-нибудь факт или спросить у нее, что она о нем знает. Нейросеть перечислит, какие темы они уже обсуждали и что она запомнила. А если человеку не нужна функция персонализированного общения, он может отключить ее в настройках.

Разбор изображений, таблиц и графиков

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

«Алису AI» теперь можно попросить интерпретировать сложный график, таблицу или техническую схему. Она стала точнее следовать сложным инструкциям и считывать мелкие детали. Например, она сможет перевести на русский язык таблицу на картинке или изучить схему двигателя и объяснить, куда заливать масло. А если показать ей снимок с непонятной формулой, нейросеть расскажет, для чего она нужна.

Помощь в выборе товаров

Теперь обновленная нейросеть показывает значительно больше предложений, сравнивает товары по цене и параметрам и рассказывает, что больше подойдет пользователю. Раньше по запросу «какой роутер выбрать» нейросеть просто давала список характеристик без учета ситуации пользователя. Теперь она подбирает товары под конкретный запрос и объясняет, чем лучше тот или иной вариант. Например, она расскажет, для каких задач подойдет ноутбук с 8 ГБ оперативной памяти, а когда этой памяти не хватит.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

Настоящий интеллект побеждает. Нейросети обходятся компаниям дороже, чем живые программисты

Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

«Цифру» вашу оставьте себе. Российский бизнес наотрез отказался переходить на электронный документооборот

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще