Большое обновление «Алисы AI»: теперь она доводит задачу до результата, подстраивается под стиль общения собеседника и запоминает важное из диалога

«Яндекс» обновил модели, на которых работает чат с «Алисой AI»: языковую, поисковую и мультимодальную. Теперь «Алиса AI» не просто дает ответ, а подводит человека к решению задачи, чтобы он получил нужный результат. Кроме того, она подстраивается под стиль общения пользователя, запоминает и учитывает факты, которые он упоминал в беседах, и переходит на «ты», когда это уместно. Нейросеть также стала лучше советовать товары и разбираться в графиках и схемах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Достижение результата

Теперь нейросеть фокусируется на том, чтобы человек решил свою задачу и получил нужный результат. Она стала чаще объяснять, выполнять расчеты и сравнивать разные варианты, а не просто давать справочную информацию. Например, по запросу «тарифы на тепло квартира 45 метров» нейросеть больше не предлагает норматив, а показывает, как посчитать сумму платежа.

Естественное общение

«Алиса AI» стала понятнее и проще отвечать. В ее ответах теперь гораздо меньше канцелярита и сухой информации. Кроме того, она стала адаптировать ответ под формат запроса и подстраиваться под собеседника. На шутку она ответит шуткой, на простой вопрос — коротко, а на сложный — развернуто. Если человек перейдет на «ты», она последует его примеру. А если начнет использовать сленг, будет делать то же самое: например, говорить «болгарка» вместо «угловая шлифовальная машина». Нейросеть стала также понимать, когда человеку нужна поддержка, и проявлять участие, если это уместно.

Персонализация

Обновленная нейросеть запоминает факты, которые пользователь упоминал в беседах, и учитывает их в новых диалогах. Это делает общение с ней более личным и естественным. Например, «Алиса AI» запомнит, чем человек увлекается или над чем работает, и будет отвечать с учетом этой информации. Пользователь может явно попросить нейросеть запомнить какой-нибудь факт или спросить у нее, что она о нем знает. Нейросеть перечислит, какие темы они уже обсуждали и что она запомнила. А если человеку не нужна функция персонализированного общения, он может отключить ее в настройках.

Разбор изображений, таблиц и графиков

«Алису AI» теперь можно попросить интерпретировать сложный график, таблицу или техническую схему. Она стала точнее следовать сложным инструкциям и считывать мелкие детали. Например, она сможет перевести на русский язык таблицу на картинке или изучить схему двигателя и объяснить, куда заливать масло. А если показать ей снимок с непонятной формулой, нейросеть расскажет, для чего она нужна.

Помощь в выборе товаров

Теперь обновленная нейросеть показывает значительно больше предложений, сравнивает товары по цене и параметрам и рассказывает, что больше подойдет пользователю. Раньше по запросу «какой роутер выбрать» нейросеть просто давала список характеристик без учета ситуации пользователя. Теперь она подбирает товары под конкретный запрос и объясняет, чем лучше тот или иной вариант. Например, она расскажет, для каких задач подойдет ноутбук с 8 ГБ оперативной памяти, а когда этой памяти не хватит.