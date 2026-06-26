«Билайн бизнес» добавил управление роумингом в мобильное приложение

«Билайн бизнес» расширил возможности самообслуживания для корпоративных клиентов. Теперь они могут подключать роуминговые пакеты напрямую через интерфейс приложения Билайна: без USSD-команд и обращения к сервисному менеджеру.

Информация о пакетах размещается в сторис и баннерах внутри приложения, что позволяет перейти к подключению буквально в несколько касаний. Клиенту больше не нужно искать способы подключения или обращаться за дополнительной консультацией.

Линейка роуминговых пакетов учитывает различные сценарии поездок. Для краткосрочных командировок доступны пакеты сроком на один день, а для отпусков и длительного пребывания за границей — на 15 и 30 дней. Пользователи могут выбрать подходящий вариант в зависимости от продолжительности поездки и рабочих задач.

Запуск нового функционала сокращает путь от потребности до подключения услуги и упрощает использование роуминга для корпоративных клиентов. Особенно это актуально для сотрудников, которые регулярно выезжают в командировки и предпочитают самостоятельно управлять доступными сервисами.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«Корпоративные клиенты все чаще ожидают, что привычные сервисы будут доступны в цифровом формате и не потребуют дополнительных действий для подключения. Возможность самостоятельно управлять роумингом через мобильное приложение позволяет быстрее получать нужные услуги и экономить время. Мы продолжаем развивать инструменты самообслуживания, чтобы управление связью было максимально простым и удобным независимо от того, где находится клиент».

Функционал уже доступен корпоративным клиентам, которые имеют доступ к приложению Билайна.

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