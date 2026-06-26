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«Авито Работа» и «Авито Услуги»: соискатели стали на 26% чаще интересоваться вакансиями преподавателей по русскому языку и литературе

Весной 2026 года, на фоне активной подготовки к экзаменам, интерес к занятиям по русскому языку и литературе заметно вырос. Это отразилось и на рынке труда: по данным «Авито Работы» и «Авито Услуг» число откликов на вакансии преподавателей по русскому языку и литературе в частных школах увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно данным «Авито Работы», особенно выраженный рост соискательской активности зафиксирован в крупнейших городах страны. Так, в Москве интерес соискателей к вакансиям педагогов по русскому языку и литературе в частном образовании увеличился на 97% год к году, а в Санкт-Петербурге — на 88%.

Наиболее заметный рост числа вакансий для педагогов по русскому языку и литературе зафиксирован в Санкт-Петербурге. Здесь количество предложений о работе на полный день увеличилось на 26% год к году, а среднее зарплатное предложение составило 122,41 тыс. руб/мес.

На втором месте расположилась Москва, где спрос на специалистов вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кандидатам с полным графиком предлагают в среднем 115,85 тыс. руб/мес. Высокий уровень зарплатных предложений может быть связан с высокой конкуренцией за квалифицированных преподавателей и устойчивым спросом на индивидуальную подготовку школьников к экзаменам.

Замыкает тройку лидеров Московская область. Здесь число вакансий для преподавателей по русскому языку и литературе в частных школах выросло на 16%, а среднее зарплатное предложение составило 103,02 тыс. руб/мес.

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями, рассчитанными на основе вакансий, размещенных на платформе. Фактический уровень дохода преподавателей может зависеть от региона трудоустройства, опыта и квалификации, учебной нагрузки, формата занятости (полная или частичная занятость), количества учеников, а также специализации и уровня подготовки обучающихся.

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«Русский язык и литература остаются одними из наиболее востребованных предметов в сегменте дополнительного образования. Весной традиционно растет интерес к подготовке школьников к итоговой аттестации и вступительным экзаменам, что отражается, как на интересе самих преподавателей, так и на активности работодателей. По данным «Авито Работы», весной 2026 г. среднее зарплатное предложение для преподавателей русского языка и литературы, работающих в российских частных школах, составило 128,50 тыс. руб/мес. При этом современные форматы работы, включая онлайн-занятия, позволяют репетиторам удобнее планировать свой график работы» — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

По данным «Авито Услуг», в России сохраняется стабильный спрос на услуги дополнительного образования по русскому языку и литературе. Весной 2026 г. пользователи продолжили активно обращаться к репетиторам и педагогам: средняя стоимость академического часа занятия по направлению составляет около 1 тыс. руб.

В ряде городов и регионов интерес к занятиям по русскому языку показал заметный рост год к году. В топе по динамике спроса — Сочи (+81%), Псков (+61%) и Мурманск (+52%). Уверенный прирост зафиксирован также в Ленинградской области (+19%) и Московской области (+13%). Отдельно выделяется спрос на репетиторов по литературе: среди городов лидируют Казань (+75%), Ростов-на-Дону (+86%) и Псков (+83%).

«Даже после завершения пикового экзаменационного сезона репетиторы по русскому языку и литературе остаются востребованными. По данным совместного исследования «Авито Услуг» и «Авито Рекламы»: 53% родителей планируют занятия с репетитором для детей летом два–три раза в неделю. Такой график помогает сохранить системность в обучении и позволяет преподавателям выстраивать стабильную загрузку в течение всего года», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» «Авито Услуг».

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