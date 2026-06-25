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В мобильных приложениях для образования нашли более 1000 критических уязвимостей

Компания AppSec Solutions с помощью системы AppSec.Sting протестировала 87 самых популярных мобильных приложений категории «Образование» из российских и зарубежных магазинов приложений: сервисы для репетиторов, самоучители по иностранным языкам, электронные дневники и учебники. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Эксперты обнаружили около 2,5 тысяч уязвимостей, из них 1065 (43%) — высокого и критического уровня риска. По сравнению с аналогичным исследованием годом ранее общее число уязвимостей выросло на 41% (с 1773 до 2500), а количество дефектов высокого и критического уровня — на 56% (с 683 до 1065). Доля критических находок в выборке также увеличилась: с 39% до 43%.

«Образовательные приложения — одна из самых востребованных категорий, особенно в период экзаменов. При этом часть разработчиков не встраивает регулярную проверку безопасности в релизный цикл: безопасности на этапе разработки уделяется недостаточно внимания, а обновления выходят без должного контроля. Рост доли критических уязвимостей это подтверждает», — сказал Никита Пинаев, руководитель продукта AppSec.Sting компании AppSec Solutions.

Самая распространенная критическая уязвимость в исследованных приложениях — хранение чувствительных данных в коде приложения. Речь о паролях, токенах, ключах шифрования и параметрах тестовой среды — сведениях, которые могут использоваться для атак как на пользователей, так и на инфраструктуру сервиса.

Еще одна частая уязвимость высокого уровня — ArbitraryActivityStart, запуск произвольных Activity (внутренних экранов приложения). Она позволяет злоумышленнику обращаться к закрытым компонентам приложения напрямую — например, чтобы изменить настройки. Это может привести к утечке данных и потере контроля над аккаунтом пользователя.

Также во многих образовательных приложениях встречается уязвимость «Отсутствие проверки на подключение отладчика». Ее эксплуатация позволяет подключать к приложению дополнительные инструменты, получать доступ к его коду и в дальнейшем — взламывать само приложение.

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