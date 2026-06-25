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«Стахановец» и ФГУП ГосНИИ ГА подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Стахановец» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о развитии отношений с целью укрепления информационной безопасности в авиационной отрасли. Речь идет об объединении научной экспертизы и практического опыта в сфере ИБ, а также реализации проектов на объектах авиационного сектора. Об этом CNews сообщил представитель компании «Стахановец».

«Обеспечение информационной безопасности на объектах гражданской авиации – одна из критических задач. Так как защита больших объемов данных, которые ежедневно обрабатывают системы авиаотрасли, влияет на стабильность и безопасность авиасообщения. Объединение усилий с Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации позволит снизить риски и усилить безопасность процессов», – сказал Дмитрий Исаев, СЕО «Стахановец».

«Основная задача информационной безопасности – предупредить опасность и минимизировать риски, как извне, так и изнутри. Именно поэтому рабочее взаимодействие института, отраслевых предприятий и ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение для контроля и защиты данных, особенно важно: оно позволяет адаптировать DLP-системы под реальные потребности авиационной отрасли, её регламенты, процессы и уровень ответственности. Такой подход помогает выстраивать безопасность системно, снижать вероятность утечек и поддерживать безопасное развитие цифровой инфраструктуры гражданской авиации», – сказал Сергей Левашов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации ФГУП ГосНИИ ГА.

«Стахановец» – российский разработчик DLP-системы. Компания представлена на рынке 17 лет и накопила большой опыт в сфере обеспечения информационной безопасности во всех секторах, в том числе, транспортном.

ФГУП ГосНИИ ГА – головная научная организация авиационной отрасли. Под руководством Росавиации проводит широкий комплекс исследований и разработок в тесной кооперации с эксплуатантами, аэропортами, организациями по техническому обслуживанию, разработчиками и изготовителями авиационной техники, НИИ авиационной промышленности.

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