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Ozon: почти половина молодых россиян сталкивается с тревогой после онлайн-активности

В преддверии Дня молодежи Ozon опросил более тысячи россиян в возрасте от 18 до 35 лет и выяснил, сколько времени они проводят в интернете, какой контент предпочитают и как оценивают влияние цифровой среды на свою повседневную жизнь. Опрос показал, что интернет остается одной из ключевых площадок для работы, общения и развлечений, а онлайн-активность занимает заметную часть дня у большинства молодых пользователей. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

По данным исследования, 30% молодых россиян проводят в интернете более восьми часов ежедневно. Еще 26% находятся онлайн от четырех до шести часов в день, а 23% — от шести до восьми часов. Менее двух часов в сети проводят только 2% опрошенных.

Наиболее популярным форматом контента стали короткие развлекательные ролики — их регулярно смотрят 85% респондентов. Еще 77% читают посты в мессенджерах и социальных сетях, 71% смотрят длинные видео, 39% обращаются к статьям и лонгридам, а 33% слушают подкасты. При этом мужчины чаще читают посты в мессенджерах, а женщины активнее смотрят короткие видеоролики.

По результатам опроса, постоянное присутствие в цифровой среде влияет и на повседневные привычки пользователей. Почти половина опрошенных (44%) признается, что лента социальных сетей и короткие видео иногда мешают им концентрироваться на работе или учебе. Еще 31% сталкиваются с этим регулярно.

Помимо снижения концентрации, пользователи отмечают и эмоциональную нагрузку от длительного пребывания онлайн. Так, 42% молодых россиян иногда испытывают усталость, тревогу или признаки выгорания после продолжительного времени в интернете. Еще 15% сталкиваются с подобными ощущениями часто. Примечательно, что женщины сообщают о таких эмоциональных состояниях чаще мужчин — 18% против 12%.

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры
Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры Главные ИТ-сценарии

Интернет остается важным инструментом помощи близким. Почти половина опрошенных (47%) помогают родителям, бабушкам, дедушкам и другим родственникам пользоваться онлайн-сервисами и цифровыми технологиями, а еще 43% делают это по запросу. При этом вопросы безопасности остаются одним из главных поводов для беспокойства: 37% респондентов больше всего переживают за старших родственников, которые могут столкнуться с интернет-мошенничеством. Еще 18% опасаются подобных рисков для себя, а 16% — для детей и младших членов семьи.

По словам Кирилла Мякишева, директора по информационной безопасности Ozon, высокая вовлеченность в онлайн‑среду — это уже новая норма, но именно поэтому базовые правила цифровой гигиены становятся обязательными, а не «желательными». Он рекомендует молодым пользователям и тем, кто помогает близким осваивать интернет, соблюдать несколько простых принципов: никому не передавайте коды из SMS, одноразовые пароли, CVV-код карты и PIN — ни банки, ни маркетплейсы, ни курьерские службы не запрашивают такие данные по телефону или в переписке; используйте разные сложные пароли для почты, банковских приложений, маркетплейсов и соцсетей, а также обязательно включите двухфакторную аутентификацию для входа; переходите на важные сервисы только через официальное приложение или вручную набранный адрес в браузере, внимательно проверяя домен; вместе со старшими родственниками настройте базовую защиту смартфона, включите биометрию и сохраните в телефоне официальные номера банков и служб поддержки.


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