«ОТП Банк» запустил полное онлайн-оформление дебетовой карты на «Банки.ру»

Впервые на финансовом маркетплейсе «Банки.ру» его пользователи, новые клиенты «ОТП Банка», могут оформить дебетовую карту «ОТП Банка» полностью онлайн – без посещения офиса банка и без перехода на сторонние сайты. Об этом CNews сообщио представитель «ОТП Банка».

Процесс оформления занимает до 5 минут: клиенту необходимо заполнить заявку на сайте финансового маркетплейса, подтвердить личность с помощью банковских ID или через выездного представителя «Банки.ру» и подписать документы электронной подписью. После верификации клиенту выпускается цифровая карта, которую он может использовать для онлайн-покупок или добавить в электронный кошелек для оплаты телефоном.

Такой результат стал возможен благодаря использованию API-интеграций, которые позволили упростить и ускорить онлайн-процессы для клиентов банка, а также включение финансового маркетплейса «Банки.ру» в реестр операторов финансовых платформ (ОФП) Банка России, что позволило реализовать формат удаленной сделки в рамках 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Это первый подобный проект в разрезе оформления дебетовых карт на маркетплейсе «Банки.ру», не требующий личного присутствия клиента в офисе финансовой организации.

«Цифровая трансформация и упрощение клиентского пути – ключевой тренд современного финтех-рынка, и наша задача – сделать так, чтобы технологии работали для клиента, а не наоборот. Интеграция с «Банки.ру» позволяет нам сделать «ОТП Карту» доступной для максимально широкой аудитории», – отметил Николай Мельниченко, руководитель дивизиона розничного бизнеса «ОТП Банка».

«Эта интеграция – важный шаг для нашего маркетплейса. Мы помогаем клиентам не только выбрать, но и сразу оформить нужный финансовый продукт, не выходя из нашей платформы, быстро и безопасно. Мы благодарны нашему партнеру «ОТП Банку» за совместную работу, которая делает этот процесс таким простым и удобным для пользователей», – сказала Татьяна Мандрик, коммерческий директор «Банки.ру».