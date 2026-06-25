Олег Порецкий назначен коммерческим директором MWS

«МТС Web Services» (MWS) объявляет о назначении Олега Порецкого коммерческим директором ИТ-холдинга. В новой роли Олег сосредоточится на масштабировании продаж собственных продуктов компании, развитии единой коммерческой модели MWS и координации продуктовых направлений холдинга, а также обеспечении устойчивого роста выручки MWS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Олег Порецкий более 25 лет занимал руководящие должности в крупнейших ИТ-компаниях мира: Dell, IBM, SAP, Oracle, где отвечал за развитие бизнеса и достижение организационных целей. До марта 2018 года возглавлял дирекцию по бизнес-приложениям в корпорации Oracle.

С 2018 по 2021 г. в должности вице-президента по продажам Software AG в России и СНГ обеспечил стабильный рост бизнеса компании в регионе, качественное расширение партнёрской сети и укрепление позиций в ключевых отраслях — ритейле, нефтегазовой, финансовой и телекоммуникационной сферах. С 2023 года занимал позицию вице-президента и члена совета директоров ООО «Визиолоджи» — разработчика российской корпоративной BI-платформы, где возглавлял направление продаж.

Окончил Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге, в течение последующих лет проходил программы по стратегическому управлению, маркетингу и продажам, финансовому менеджменту и консалтингу.

В новой должности Олег Порецкий будет отвечать за комплексное развитие коммерческого блока MWS с фокусом на продвижение и продажи собственных продуктов компании, среди которых облачные, ИБ и ИИ-сервисы. Кроме того, Олег будет отвечать за развитие единой коммерческой модели MWS и координацию продаж продуктовых направлений холдинга. Ключевыми задачами также станут развитие стратегических партнёрств, расширение клиентской базы, а также сохранение темпов роста выручки MWS, превышающих динамику рынка.

«Наша команда обладает колоссальной продуктовой экспертизой, а решениями MWS пользуется вся группа компаний МТС. И сейчас мы стремимся масштабировать эти решения на весь рынок. Поэтому одной из основных задач нового коммерческого директора станет укрепление позиций компании не просто как одного из лидеров по темпам роста выручки, но и как вендора собственных передовых решений», — сказал исполнительный директор MWS, генеральный директор MWS Cloud Евгений Колбин.