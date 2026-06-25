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НПЦ «БизнесАвтоматика» выпустила сервис для автоматизации строительства Visary Development

НПЦ «БизнесАвтоматика» выпустила Visary Development — облачную платформу для управления строительными проектами. Решение объединяет всех участников строительства в едином цифровом пространстве, обеспечивая контроль сроков, бюджета и качества работ в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика».

Система включает календарно-сетевое планирование с диаграммами Ганта, импорт из MS Project, GanttPro, управление задачами и стройконтроль на интерактивных досках, предустановленные дашборды с аналитикой по портфелю проектов, план-факт бюджетов и ежедневные отчеты с фото. Мобильное приложение «Прораб» собирает данные с площадки офлайн без ручного ввода. Электронный документооборот автоматизирует формирование и подписание актов КС-2, КС-3 и ведение электронного ОЖР.

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Визуальный конструктор бизнес-процессов позволяет настраивать цепочки согласования без программистов. Единый модуль интеграции собирает данные из любых источников, включая ИСУП Минстроя России. Бесплатно предоставляются видеосвязь Visary Call без ограничений, корпоративный мессенджер и управление оргструктурой.

Платформа Visary включена в реестр отечественного ПО, соответствует требованиям ФСБ, ФСТЭК и Минобороны России. Доступны облачная версия в Cloud.ru с соблюдением 152-ФЗ, дистрибутив на Astra Linux, ALT Linux, «Ред ОС», Postgres Pro и доработка под заказчика. Внедрение занимает одну неделю, экономия на ИТ-инфраструктуре — до 30%. Решение подходит для застройщиков, генподрядчиков и подрядных организаций, работающих с государственными и коммерческими объектами.

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