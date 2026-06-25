«Мясницкий ряд» внедрил элементы японской системы TPS для управления производством

Компания «Мясницкий ряд» внедрила ряд инструментов японской системы Toyota Production System (TPS) для управления производственными процессами и контроля качества продукции. Об этом CNews сообщили представители компании «Мясницкий ряд».

Сегодня на предприятиях «Мясницкого ряда» используются инструменты стандартизации процессов, визуального контроля исполнения операций, разработана система вовлечения сотрудников в совершенствование бизнес-процессов. Внедрена система организации рабочих мест 5S, принципы непрерывных улучшений Kaizen, а также элементы системы Kanban, подход Genchi Genbutsu, инструменты предотвращения ошибок Poka-Yoke и другие практики TPS.

Toyota Production System (TPS) – производственная система, ориентированная на устранение потерь и технологическое совершенствование операций.

Сегодня система стандартизации «Мясницкого ряда» охватывает 413 бизнес-процессов и работу 18 служб предприятия. По данным компании, это позволяет обеспечивать единые подходы к выполнению операций и повышать эффективность взаимодействия подразделений.

Начальник лаборатории службы качества компании «Мясницкий ряд» Екатерина Ротарь: «Делегация компании посетила японские предприятия TEL-MIC, Avex и Isono, чтобы изучить практические навыки для внедрения их на собственном предприятии. Особенно ценным оказался опыт комплексного применения принципов визуального управления, стандартизации процессов и постоянного совершенствования. Многие решения выглядят простыми в реализации, но за ними стоит сложная культура производства, в которой каждый процесс выверен и стандартизирован. Принципы уже используются в работе “Мясницкого ряда”. Визит в Японию позволил дополнительно усовершенствовать производственную систему – для обеспечения качества и безопасности продукции».

По итогам визита компания планирует продолжить развитие инструментов TPS на предприятии. Также рассматривается возможность внедрения дополнительных практик японской производственной системы для повышения эффективности процессов и развития системы контроля качества.