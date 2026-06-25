«М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI

«М.видео» объявила предварительную цену долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Предзаказ можно будет оформить в начале июля 2026 г., цена для PlayStation 5 составит 9 999 руб. Кроме того, каждый оформивший предзаказ получит памятный подарок по мотивам игры. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «GTA VI — главное игровое событие десятилетия. Интерес к проекту уже сейчас находится на рекордном уровне. С момента выхода GTA V на PlayStation 3 и Xbox 360 в «М.видео» было продано более 500 тыс. копий игры на всех платформах. Это самый продаваемый мультиплатформенный проект в истории нашей компании. Только версия для PlayStation 4 разошлась тиражом более 200 тыс. экземпляров, а версия для PlayStation 5 даже спустя более десяти лет после выхода игры продолжает регулярно входить в число самых продаваемых дисков в наших каналах продаж. Мы ожидаем беспрецедентный спрос на GTA VI и уверены, что релиз станет одним из ключевых драйверов продаж текущего поколения консолей PlayStation и Xbox в 2026-2027 г.».

Компания рассчитывает получить первую партию игры к мировому старту продаж. Для того чтобы гарантировать приоритетную отгрузку долгожданного релиза обладателям предзаказа квота первой волны будет ограничена. Все, кто успеют оформить предзаказ, получат лимитированный тематический сувенир, связанный с серией.

После мирового старта продаж покупатели смогут приобрести игру в магазинах «М.видео», на сайте и в мобильном приложении компании. «М.видео» также готовит активности для поклонников серии, включая розыгрыш призов среди покупателей игры и уникальные товары, связанные с GTA VI. Дополнительная информация будет объявлена ближе к старту продаж.