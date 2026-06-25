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МТС раскинула гигабитную сеть в «Молодежном» и других домах Магнитогорска

МТС расширила фиксированную сеть в многоквартирных домах и таунхаусах Магнитогорска. В результате подключения новостроек и других домов города к фиксированной сети еще более 500 магнитогорских семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с на этапе заселения в квартиры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели сеть фиксированного интернета в домах ЖК «Молодежный», а также на улицах Карла Маркса и 50-летия Магнитки. Построенная инфраструктура открыла новоселам доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше стандартных 100 Мбит/с, и цифровому телевидению.

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Гигабитная сеть обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате и . Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Сегодня для многих семей переезд в новую квартиру начинается не только с ремонта и выбора мебели, но и с подключения цифровых сервисов. Домашний интернет, телевидение, системы умного дома, видеонаблюдение и устройства для дистанционной работы и учебы стали неотъемлемой частью жизни. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. В числе наших приоритетов – расширение фиксированной сети в Челябинске, Магнитогорске и Миассе, в том числе на этапе строительства новых жилых комплексов и подготовки домов к сдаче. Это позволяет новоселам получить комфорт и доступ к качественным цифровым сервисам еще до переезда», – сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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