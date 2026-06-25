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ИT-подразделение агрохолдинга «Руслакто» получило аккредитацию в Минцифры России

ООО «Урбан Диджитал», ИТ-подразделение агрохолдинга «Руслакто», успешно прошло процедуру государственной аккредитации и включено в официальный реестр аккредитованных организаций в сфере информационных технологий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители «Руслакто».

Аккредитация обеспечивает компании ряд значимых преимуществ: сотрудники «Урбан Диджитал» получают право на отсрочку от призыва на военную службу, а сама организация приобретает доступ к льготным программам кредитования и государственным мерам поддержки, предусмотренным для аккредитованных ИТ-компаний в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Наличие статуса аккредитованного ИТ-участника также позволит «Урбан Диджитал» расширять спектр решений, привлекать передовые технологические продукты отечественных разработчиков и более эффективно выстраивать взаимодействие с вендорами в рамках политики импортозамещения. Это особенно актуально в условиях продолжающейся трансформации ИТ-ландшафта российских предприятий.

«Урбан Диджитал» осуществляет полный цикл цифровизации бизнес-процессов агрохолдинга «Руслакто»: от поддержки рабочих мест сотрудников до внедрения и доработки корпоративных информационных систем. Специалисты компании реализуют проекты по автоматизации управленческого учета, производственных процессов и систем автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП).

В портфеле реализованных проектов компании — масштабные внедрения ERP-систем на платформе «», интеграция систем управления полевой техникой, цифровизация молочного производства, а также разработка и внедрение корпоративных инструментов документооборота и аналитики.

Дмитрий Кушнер, директор департамента информационных технологий «Руслакто»: «Благодаря комплексному подходу к цифровизации агрохолдинг «Руслакто» последовательно повышает эффективность операционной деятельности и управленческой прозрачности. Получение аккредитации Минцифры является подтверждением высокого профессионального уровня команды и зрелости реализуемых компанией процессов цифровой трансформации».

В ближайших планах компании — расширение команды за счет привлечения высококвалифицированных ИТ-специалистов, развитие собственных компетенций в области искусственного интеллекта и машинного обучения применительно к задачам агропромышленного производства.

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