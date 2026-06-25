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Искусственный интеллект возьмет под контроль вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов

Уникальную систему автоматического контроля перевозок ЖБО* разработала ГК «Урбантех» и уже успешно завершила ее тестовую эксплуатацию. На цистерну илососа (специализированная вакуумная машина для откачки и вывоза густых и жидких отходов) устанавливается датчик, который бесконтактным методом измеряет уровень жидкости и передает данные в платформу с ИИ-инструментами вместе с координатами и временем. Об этом CNews сообщили представители «Урбантех».

Дополнительно задействованы камеры видеонаблюдения и детекторы транспорта. На основе поступающей информации платформа анализирует маршруты движения техники, контролирует заполненность цистерн, фиксирует места залива и слива, выявляет несанкционированный сброс отходов в неположенных местах, а также ведет реестр легальных перевозчиков, оформляющих разрешения на транспортировку отходов.

Решение закрывает сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются региональные власти: отсутствие оперативного контроля за объёмами и маршрутами перевозок, риск несанкционированных сливов и недостаточную прозрачность всего процесса.

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«Тестовая эксплуатация показала 100% работоспособность системы: точность измерений соответствует заявленным характеристикам, данные о заполненности цистерны передаются и отображаются корректно, а залив и слив фиксируются автоматически. Решение готово к масштабированию и может применяться не только на илососах, но и на ассенизаторских машинах, что позволяет контролировать любые перевозки ЖБО. Подобных комплексных решений на рынке пока нет», — сказал директор по продуктам ГК «Урбантех» Игорь Федоров.

*ЖБО — это хозяйственно-бытовые сточные воды, которые образуются в домах и зданиях, не подключенных к центральной канализации: вода из ванн, душевых и раковин, отходы из кухонь, а также содержимое выгребных ям, септиков и дачных туалетов. Такие отходы накапливают в герметичных емкостях, а затем откачивают специализированной техникой — илососами или ассенизаторскими машинами — и вывозят на объекты утилизации. При этом их бесконтрольный слив наносит ущерб экологии, поэтому прозрачный контроль на всех этапах перевозки особенно важен.

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