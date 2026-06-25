IBS заключила соглашение о партнерстве с «ИндаСофт»

Группа компаний IBS и российский разработчик «ИндаСофт» объявляют о сотрудничестве в области промышленной автоматизации и управления производством. Партнерство направлено на ускорение цифровизации предприятий на базе отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители IBS.

«ИндаСофт» разрабатывает и внедряет цифровые системы для решения сложных производственных задач. Программное обеспечение компании стало корпоративным стандартом для многих предприятий нефтегазовой и химической отраслей, энергетики, металлургии и других секторов экономики. Помимо собственных программных решений, «ИндаCофт» обладает обширными методологическими и прикладными научными разработками. IBS — ИТ-сервисная компания. IBS и «ИндаСофт» помогут производственным компаниям развивать промышленную автоматизацию за счет специализированных отечественных решений. Сотрудничество охватит такие бизнес-процессы предприятий, как управление производством (MES), контроль качества (LIMS), сбор и обработка телеметрии.

Партнерство призвано расширить доступ предприятий к готовому ПО и сервисам, увеличить объемы поставок MES- и LIMS-решений и повысить качество внедрений за счет совместной экспертизы.

Дмитрий Карасов, управляющий партнер IBS: «В рамках партнерства с “ИндаСофт” IBS сможет предлагать производственным компаниям современные MES- и LIMS-решения, сочетающие технологичность и гибкость в автоматизации производства. Прямая поддержка разработчика существенно снизит проектные риски, а объединение усилий и обмен опытом откроют новые возможности для масштабирования и развития производственных систем. IBS получила статус авторизованного партнера “ИндаСофт”. Сотрудники компании будут регулярно проходить обучение в учебном центре вендора для поддержания компетенций, необходимых для успешного внедрения решений».

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с IBS как с системным интегратором, способным эффективно продвигать и внедрять наши цифровые производственные сервисы. У IBS есть компетенции для реализации сложных комплексных проектов, сертифицированные специалисты, а также опыт работы в приоритетных для нас отраслях. “ИндаСофт” в свою очередь готов обеспечить экспертную и технологическую поддержку проектов на всех этапах их реализации», — сказал генеральный директор «ИндаСофт» Эрнест Сюч.