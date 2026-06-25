Hybe и «Альфа-Деньги» привлекли 21 млн пользователей через CTV с конверсией выше 57%

Платформа мобильной рекламы Hybe, входящая в состав AdTech-экосистемы Hybrid, совместно с компанией «Альфа-Деньги», реализовали проект, демонстрирующий возможность использования Connected TV (CTV) не как имиджевого, а как performance-канала с оплатой за результат и прямым фокусом на окупаемость.

Целью проекта стало привлечение новых пользователей с конверсией в выдачу первого займа. Рекламная кампания стартовала в ноябре 2025 г. и продолжается по настоящее время. В отличие от классических медийных запусков, перед Hybe и «Альфа-Деньгами» изначально стояла performance-задача: работа по модели CPA с акцентом на экономическую эффективность. Основной стратегией стало тестирование всех доступных источников трафика, последующий отбор наиболее результативных связок и их масштабирование. Целевая аудитория продукта — мужчины и женщины 25–55 лет по всей России — использовалась не как жесткий параметр таргетинга, а как ориентир для оценки качества привлеченных пользователей. Кампания строилась на широкой аудитории Smart TV с упором на алгоритмическую оптимизацию по фактическим конверсиям.

Отдельным вызовом стала возможность определить переход на сайт, благодаря которому пользователь совершил целевое действие (атрибуция). CTV не предоставляет прямого клика, поэтому отслеживание конверсий реализовали через AppsFlyer с поддержкой CTV-атрибуции. Платформа связывала показ рекламы на большом экране с последующей установкой приложения и целевым действием пользователя, что определило логику оптимизации всей кампании.

За четыре месяца кампания охватила более 21 млн уникальных пользователей на экранах Smart TV. Конверсия из заявки в выдачу первого займа на протяжении первых двух месяцев превысила 57%, что является высоким показателем качества аудитории даже по меркам каналов с точным демографическим таргетингом. Стоимость привлечения удержалась в рамках плановых показателей — для канала, традиционно считающегося имиджевым, это нестандартный результат. Проект подтвердил, что для финансового продукта с высокой скоростью принятия решения большой экран способен работать в связке с performance-задачами при условии корректной настройки атрибуции и готовности к алгоритмической, а не ручной оптимизации.

«Мы искали новые источники качественного трафика вне перегретых аукционов. CTV предоставил нам аудиторию, чей профиль и поведение в воронке оказались максимально близки к нашему целевому портрету. Это стало для нас основанием развивать канал как полноценную часть performance-микса», — отметил Андрей Чесноков, директор по маркетингу «Альфа-Деньги».

«Тесное взаимодействие в рамках рекламной кампании позволило нам подтвердить, что CTV способен демонстрировать измеримую эффективность при решении performance-задач. В ходе проекта мы достигли всех поставленных целей, обеспечили стабильный рост конверсионных действий и сохранили возможности для дальнейшего масштабирования», — сказал Михаил Минский, BDM Hybe.