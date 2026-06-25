«Хойя Рус» за год обучила более 20 тысяч слушателей на платформе «МТС Линк»

Компания ООО «Линзы Хойя Рус», российское представительство HOYA Vision Care, производителя очковых линз и решений для коррекции зрения, за последний год обучила более 20 тысяч слушателей. Онлайн-мероприятия для партнеров проходили на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

HOYA использует «МТС Линк» более пяти лет. За это время онлайн-обучение стало одним из ключевых форматов работы с партнерами: компания подключает к программам всё больше оптик и офтальмологических клиник по всей России. На вебинарах команда HOYA рассказывает о продуктовой линейке, методах диагностики зрения, правилах подбора линз, а также о корпоративных цифровых платформах, через которые партнеры могут оформлять заказы. Для проверки знаний во время занятий организаторы запускают короткие опросы, а в конце сертификационного цикла слушатели проходят финальное тестирование с помощью встроенного в «МТС Линк» инструмента «Формы».

На платформе HOYA также проводит конференции для профессионального сообщества. Например, в июне компания представила новое поколение очковых линз для замедления прогрессирования близорукости у детей MiyoSmart iQ. Онлайн-формат помог подключить к мероприятию широкую аудиторию специалистов и подробно рассказать о пользе и важности продукта для сохранения детского зрения.

«С каждым годом растут объемы продаж, а вместе с ними — число партнеров, которым нужно быстро и качественно передавать знания о наших продуктах. «МТС Линк» помогает масштабировать этот процесс без потери качества. Для нас ценно, что платформа стабильно работает даже при высокой загрузке, а команда техподдержки помогает оперативно решать любые вопросы», — сказал руководитель отдела обучения и развития персонала HOYA Игорь Никифоров.

«В медицине знания быстро обновляются, поэтому обучение становится одним из ключевых способов коммуникации в профессиональном сообществе. МТС Линк помогает выстраивать этот процесс в формате вебинаров: проводить занятия для большой аудитории, запускать опросы и тесты, работать с вовлеченностью участников и анализировать результаты. Дополнительно помогают ИИ-инструменты: с их помощью можно за несколько минут собрать итоги лекций и обсуждений, проверить ответы, в том числе на открытые вопросы. Автоматические субтитры и перевод в реальном времени помогают участникам лучше понимать спикеров. Так компании могут масштабировать обучение и сохранять его качество даже при росте аудитории», — директор по работе с организациями здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.