«Домклик» упростил контроль за арендным жильем с помощью фотоотчетов

«Домклик» запустил в личном кабинете новый инструмент для собственников жилья, которые сдают квартиры в долгосрочную аренду. Теперь они могут запрашивать у арендатора фотоотчет о состоянии квартиры. Об этом CNews сообщили представители «Домклик».

Эта функция стала одним из самых частых запросов от пользователей сервиса. Раньше собственникам приходилось лично приезжать в квартиру для проверки или вовсе отказываться от контроля из-за неудобства. Новый инструмент решает эту проблему: все фотоотчеты сохраняются в истории личного кабинета, и нужная информация всегда под рукой.

В «Домклик» ожидают, что до конца года этим сценарием воспользуются более 40 тыс. раз. Функция не только упрощает контроль за состоянием жилья, но и помогает снизить отток собственников, повышая их привязанность к сервису.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Собственники хотят быть уверены в сохранности своего имущества, но не всегда готовы тратить время на личные проверки. Фотоотчёт в личном кабинете — это прозрачный и удобный способ получать актуальную информацию о состоянии квартиры без лишних звонков и поездок. Для нас это еще один шаг к тому, чтобы сделать сервис максимально полезным для собственников».