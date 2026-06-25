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АО «Спарго Технологии» выпустило крупное обновление F3 Tail Web

Компания «Спарго Технологии» выпустила обновление программного решения F3 Tail Web (сборка 869). В новой версии доработаны механизмы работы с маркированными товарами, усилены инструменты контроля кассовой дисциплины, расширены возможности аналитики для аптечных организаций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Протек».

В части работы с маркировкой упрощен ряд операций: теперь аптека вправе определить сценарии, при которых повторное сканирование КИЗ не требуется; оптимизирован поиск товаров по маркировке во внутренних документах; появилась возможность корректировки ошибок в схемах маркировки после отправки данных в МДЛП.

Для повышения точности инвентаризации введено поле «Места хранения»: аптеки могут формировать и настраивать собственный перечень мест хранения. Отдельный блок изменений связан с режимом «Доверенный КИЗ», который позволяет однократно привязать GTIN к товару — далее система автоматически подставляет КИЗ к нужному товару, ускоряя обслуживание.

Для контроля кассовой дисциплины добавлена специальная опция, которая помогает следить, чтобы кассовая смена закрывалась вовремя. Если смена не закрыта вовремя, система сама напомнит об этом. В кассовых чеках и сменах реализована детализация по способам оплаты («Сумма нал.», «Сумма безнал.», «Сумма кредит»).

В блоке аналитики «Конструкторе бизнес‑контролей» во вкладке «Отрицательная динамика по выручке» добавлены фильтры по типам документов и колонки для сравнения сумм продаж за текущий и предыдущий периоды. Теперь аптеке проще разобраться, почему упала выручка, и найти причину отрицательной динамики.

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры
Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры Главные ИТ-сценарии

Для быстрого обучения работе с программой в ключевых разделах внедрены всплывающие обучающие подсказки (доступны по кнопке «Обучение»).

Среди прочих доработок — контроль скидок для интернет‑заказов, возможность настройки автоматической передачи данных из отчета «Статистика для закупок» в систему «Эприка».

Все внесенные доработки устанавливаются автоматически — от аптек не требуется подавать заявки в техническую поддержку. Импортозамещенное программное решение F3 Tail Web готово к работе с ТС ПИоТ и одобрено Минцифры России.

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