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Аналитика МТС: зумеры меньше всего боятся звонков с незнакомых номеров

ПАО «МТС» проанализировала отношение россиян к телефонным звонкам c незнакомых номеров. По данным опроса сервиса «МТС Секретарь», 40% жителей страны испытывают стресс от таких вызовов. При этом поколение зумеров (18–27 лет) оказалось самым невосприимчивым к звонкам с незнакомых номеров: лишь 29% из них испытывают дискомфорт в подобных ситуациях, в том время как у людей среднего и старшего возраста (27-65 лет) этот показатель достигает почти 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «МТС Секретарь», звонки с незнакомых номеров у россиян доверия не вызывают: 32% россиян категорически не хотят отвечать на звонок от незнакомца, 30% примут решение об ответе или отказе от ответа в зависимости от личной ситуации, и лишь 38% отвечают на подобные вызовы.

Что касается рекламных спам-звонков и предложений услуг, россияне преимущественно воспринимают их холодно и хотят скорее избежать подобных тем: подавляющее большинство (77%) не отвечают на такие вызовы. При этом даже те, кто берут трубку, разговаривают со звонящим не более 2-3 секунд, а при общении с роботом — не более секунды.

Мнение о звонках, поступающих абонентам неожиданно и без предупреждения, разделилось на три примерно равные группы: 36% допускают такие звонки только от определённого круга лиц (родственников, близких друзей), 30% не любят, но и не против таких звонков, а 29% считают неожиданные звонки обычной ситуацией и относятся к ним нормально. Оставшиеся 5% затруднились выразить однозначное мнение про такие вызовы.

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«Большинство россиян не хотят тратить время на дополнительные разговоры и испытывать неудобства от звонков незнакомцев. Наше решение «МТС Секретарь» помогает абоненту вернуть контроль над своим временем и комфортом. Умный голосовой помощник, работающий на базе ИИ, сможет принять нужный вызов, ответить на него, а также определить категорию и важность поступившего звонка, благодаря чему пользователь поймёт необходимость перезвона на входящий звонок. Недавно мы добавили в Секретаря функцию общения с курьером — умный помощник ответит доставщику за вас и при необходимости уточнит адрес и детали заказа. Решение пользуется популярностью: ежедневно оно применяется при доставке более чем 17 тыс. заказов каждый день», — сказал Андрей Бийчук, директор центра продуктов телеком-технологий МТС.

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