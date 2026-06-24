В F6 назначен заместитель генерального директора

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, объявила о назначении Егора Халилова, коммерческого директора компании, на должность заместителя генерального директора. Топ-менеджер будет курировать коммерческий блок и участвовать в реализации стратегических задач компании, в том числе — выхода F6 на международные рынки.

Назначение отражает новый этап в развитии F6: компания усиливает управленческую команду на фоне масштабирования бизнеса, расширения продуктового портфеля и роста спроса на решения в области кибербезопасности.

В зоне ответственности Егора Халилова — участие в формировании долгосрочной стратегии развития компании и управление полным коммерческим циклом: от запуска новых продуктов до представления компании на новых международных рынках.

Карьера топ-менеджера в ИТ началась в 2012 г. В 2019 г. Егор присоединился к команде, которая сейчас составляет основу управленческой и экспертной базы компании F6, пройдя путь от менеджера по работе с ключевыми клиентами до коммерческого директора, а теперь — и до заместителя генерального директора.

«Назначение Егора Халилова стало частью системного укрепления управленческой модели F6. По мере роста компании и усложнения задач в области кибербезопасности роль заместителя генерального директора выходит далеко за рамки операционного управления: это позиция, предполагающая участие в стратегических решениях, координацию ключевых бизнес-функций и ответственность за устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе. Назначение Егора Халилова — ещё один шаг к укреплению управленческого ядра, которое поведёт команду вперёд», — сказал Валерий Баулин, генеральный директор F6.

«Для меня назначение — это, прежде всего, доверие со стороны компании и большая ответственность за следующий этап её развития. За последние полтора года F6 прошла серьёзный путь: расширился продуктовый портфель, усилилась команда, масштабировался бизнес. Сегодня перед нами стоят задачи уже другого уровня — от развития текущих рынков и запуска новых решений до международной экспансии, — отметил Егор Халилов, заместитель генерального директора F6. — Мой профессиональный путь в F6 — это путь роста вместе с командой, и этот опыт даёт мне новый виток понимания бизнеса, рынка и того, что именно нужно нашим заказчикам. Но главное — он даёт уверенность в людях, с которыми мы идём дальше. В F6 сильная команда, способная решать амбициозные задачи на стыке технологий, бизнеса и кибербезопасности».

В стратегических планах компании F6 на 2026 г. — масштабирование текущих рынков сбыта в России и Белоруссии, в том числе в госсекторе, выход на международные рынки, запуск новых продуктов и сервисов, а также выход компании на фондовую биржу.