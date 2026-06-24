Тепловизионная диагностика от ИЦ «ЭнергоРазвитие»: 92% предприятий выявили дефекты и предотвратили аварии

Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» подвел итоги работы по направлению тепловизионной диагностики за последние пять лет. За этот период специалисты компании провели более 2 тыс. обследований электрооборудования. Согласно обратной связи, 92% заказчиков смогли выявить скрытые дефекты до их перехода в аварийную стадию, а 85% отметили сокращение затрат на внеплановый ремонт. Об этом CNews сообщили представители «ЭнергоРазвития».

Тепловизионный контроль – это метод неразрушающей диагностики, который позволяет выявлять дефекты электрооборудования на ранней стадии по аномальному нагреву. Обследование проводится без отключения оборудования под рабочей нагрузкой, что исключает простои производства и позволяет оценить реальное состояние техники.

Чаще всего диагностика выявляет перегрев контактных соединений, дефекты изоляции, неравномерное распределение нагрузки по фазам, а также неисправности в системах охлаждения трансформаторов и электродвигателей. Для обследований используется профессиональное оборудование, включая тепловизоры с высоким разрешением и беспилотные летательные аппараты для контроля труднодоступных объектов, например линий электропередачи.

По итогам работ заказчик получает технический отчет. Он содержит термограммы, анализ выявленных дефектов с оценкой степени их опасности и рекомендации по устранению. Опрос клиентов показал, что 78% из них внедрили тепловизионный контроль в свои графики планового технического обслуживания. Регулярная диагностика позволяет снизить риски аварийных отключений, пожаров и выхода из строя оборудования.