Структурные парадоксы рынка ИИ-компетенций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Искусственный интеллект все заметнее влияет на содержание труда и требования к работникам. На этом фоне все чаще звучат предупреждения о нехватке ИИ-компетенций. Насколько эти опасения подтверждаются данными? Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует структурный разрыв между спросом и предложением навыков работы с искусственным интеллектом на российском рынке труда на основе результатов Обследования рабочей силы (ОРС) Росстата. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В 2025 г. в программу ОРС впервые включен блок вопросов об имеющихся и необходимых по основному месту работы навыках использования технологий ИИ. На вопросы отвечали сами работники. Информационная база исследования опирается на опрос 314 тыс. респондентов, результаты которого репрезентативны для 46,7 млн занятых в российской экономике.

Главные выводы

Как ранее подробно сообщали, данные ОРС указывают на отсутствие массового дефицита ИИ-компетенций: навыками работы с ИИ владеют 37,5% занятых, тогда как необходимыми для текущей работы их считают лишь 4,9%.

При этом «избыток» ИИ-компетенций встречается значительно чаще, чем их дефицит: у трети всех занятых фактический уровень владения ИИ превышает требования работодателя. Даже с учетом ограничений самооценок, данные ОРС фиксируют высокий уровень соответствия между имеющимися и востребованными ИИ-компетенциями: в 73% случаев работники обладают необходимым для работы уровнем подготовки.

Однако за общей картиной отсутствия массового дефицита скрываются локальные зоны нехватки анализируемых навыков. Среди работников, которым ИИ необходим для выполнения текущей работы, о дефиците соответствующих компетенций сообщает каждый шестой (15%).

На базовом уровне дефицит минимален (6%), но по мере роста требований заметно увеличивается: при требованиях среднего уровня о нем сообщает каждый пятый работник (20%), продвинутого — почти каждый четвертый (24%). Наибольшие сложности связаны с переходом от базового использования массовых ИИ-сервисов к профессиональной интеграции ИИ в рабочие процессы.

В профессиональном разрезе самая высокая интенсивность дефицита наблюдается у специалистов по ИКТ и ИКТ-техников. Однако основной вклад в общий дефицит формируют массовые профессии: специалисты в области образования, науки и техники, бизнеса и администрирования. По численности работников с дефицитом ИИ-компетенций лидирует сфера образования, далее следуют обрабатывающие производства, информация и связь, профессиональная и научная деятельность, здравоохранение.

Резюме: ИИ постепенно становится технологией общего назначения и выходит за пределы ИКТ-сектора, распространяясь на массовые профессии и традиционные отрасли экономики. Анализ данных Обследования рабочей силы Росстата за 2025 г. указывает на отсутствие массового дефицита навыков для работы с ИИ-инструментами. Имеющиеся у работников ИИ-компетенции в большинстве случаев соответствуют должностным требованиям, а нередко и превосходят их. Ключевой вызов связан не с нехваткой базовых пользовательских навыков работы с ИИ, а с переходом от использования массовых ИИ-сервисов к профессиональной интеграции ИИ в рабочие процессы.