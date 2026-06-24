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«Русал» повысил гибкость управления корпоративными ресурсами с помощью облака Cloud X

Компания «Русал» завершила проект миграции информационной системы из арендованного приватного облака в устойчивую и управляемую среду на базе гипермасштабируемого облака Cloud X. Проект был направлен на снижение технологических рисков, усиление отказоустойчивости и безопасности, а также оптимизацию эксплуатационных затрат за счет более эффективного управления инфраструктурными ресурсами. Об этом CNews сообщил представитель Cloud X.

Проект охватил перенос ландшафта информационной системы и более 500 ТБ данных. Для повышения устойчивости и непрерывности работы ландшафт информационной системы был переведен из одной зоны доступности в архитектуру с тремя независимыми зонами доступности.

Миграция выполнялась без остановки работы системы. Для этого команды Cloud X и Русала спроектировали целевую облачную архитектуру, подготовили инфраструктурный контур, настроили механизмы репликации СУБД и резервного копирования, адаптировали сетевую архитектуру и обеспечили параллельную работу старой и новой сред, сохранив при этом гибкость для дальнейшего развития.

«Архитектура решения Cloud X позволила не заменять сложившуюся модель информационной безопасности, а перенести и расширить ее на новый облачный контур: сохранить принципы сегментации, контроля доступа, мониторинга, сетевой защиты и операционного контроля в соответствии с внутренними требованиями. Cloud X обеспечила необходимый уровень управляемости, масштабируемости и технологической поддержки при значительном снижении совокупной стоимости владения информационной системы и оптимизации инфраструктурной эксплуатации», – сказал Владимир Кузеванов, начальник отдела дирекции по информационным технологиям «Русала».

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В дальнейшем «Русал» рассматривает возможность развития ландшафта информационной системы в облаке Cloud X, расширения инфраструктурного и защитного контуров, подключения дополнительных сервисов и масштабирования подхода на связанные корпоративные системы и интеграционные среды.

«Проект «Русала» показывает, как облако от российского провайдера может быть надежной рабочей инфраструктурной основой для крупных корпоративных систем, обеспечивая устойчивую схему миграции, управляемость, соответствующую корпоративной структуре, безопасность, архитектурную гибкость и способность масштабироваться вместе с бизнесом», – отметил Денис Соколов, руководитель проекта Cloud X.

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