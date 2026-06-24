МТС на треть ускорила интернет в районе Анадырской ТЭЦ

МТС усилила сеть LTE в столице Чукотского автономного округа. Новая базовая станция, построенная в районе Анадырской ТЭЦ, позволила увеличить скорость мобильного интернета на 30% в одном из самых густонаселенных районов города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в районе самой восточной теплоэлектроцентрали России, которая снабжает Анадырь электричеством и теплом. Благодаря этому выросла емкость сети, и теперь жители окрестных многоэтажных кварталов, посетители спортивных и торговых объектов, а также автомобилисты на трассе могут пользоваться цифровыми сервисами на возросших скоростях.

Район Анадырской ТЭЦ — один из наиболее плотно заселенных в городе. Технические работы позволили разгрузить существующую инфраструктуру 4G и увеличить емкость сети, чтобы даже в часы пиковых нагрузок, когда к сети одновременно подключается большое число абонентов, было возможно одновременно работать онлайн, проводить видеоконференции или смотреть потоковое видео без задержек. Кроме того, жители и гости Анадыря могут пользоваться технологией VoLTE (voice over LTE) с быстрым дозвоном и чистым звуком. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Ранее МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Анадыре для повышения надежности и стабильности работы. И мы планомерно продолжаем развитие сети в регионе, в том числе благодаря совместным проектам с правительством Чукотского автономного округа. Район ТЭЦ в Анадыре — густонаселенная жилая зона, поэтому мы установили здесь новую базовую станцию, добившись увеличения скорости еще на 30%, чтобы жители и приезжающие на Чукотку специалисты горнодобывающих предприятий комфортно пользовались мобильным интернетом», — отметила директор МТС в Чукотском автономном округе Наталья Экшенгер.

Ранее, в конце 2025 г., МТС завершила модернизацию сети по всему Анадырю, увеличив среднюю скорость мобильного интернета в городе на 20%. Еще раньше, в феврале 2025 г., оператор впервые установил дополнительное оборудование LTE в районе ТЭЦ и расширил покрытие в поселке Угольные Копи. Сегодняшнее усиление — следующий шаг в последовательной программе по устранению цифрового неравенства на Чукотке.