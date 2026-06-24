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«МегаФон» улучшил связь для 76 тысяч кубанцев

Оператор «МегаФон» ускорил интернет и улучшил голосовую связь в Славянском районе Краснодарского края. Запуск новых базовых станций и модернизация существующих помогли нарастить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с как в столице района, так и в небольших населенных пунктах.

Инженеры «МегаФона» расширили частотный спектр в Славянске‑на‑Кубани, оптимизировав работу телекоммуникационного оборудования в нескольких диапазонах. Это позволило увеличить как скорость мобильного интернета, так и обеспечить высокое качество голосовой связи на всей территории города. Улучшение затронуло центральную часть, жилые массивы, набережную реки Протока. Также стабильный сигнал теперь доступен на участке выезда из города — на обходе, примыкающем к трассе А‑289.

Кроме того, в поселке Степной, хуторах Беликов и Нещадимовский запущены новые объекты связи. Более трёх тысяч местных жителей теперь могут ещё более оперативно пользоваться порталом «Госуслуги», записываться к врачам онлайн, оставаться на связи с близкими.

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Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры Главные ИТ-сценарии

По обезличенным данным «МегаФона», среднемесячное потребление интернет‑трафика жителями Славянского района составляет 20 ГБ, а общее время телефонных разговоров достигает 19 тыс. часов. Этого времени хватит, чтобы посмотреть 11,4 тыс. раз фильм «Холоп» на протяжении более чем 31 года.

«Мы продолжаем системно развивать телекоммуникационную инфраструктуру на всей территории региона, адаптируя её к растущим потребностям абонентов — вне зависимости от размера населенных пунктов и численности жителей. С начала года масштабные работы проведены в крупных городах Кубани: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Кропоткине, а также в Анапском, Апшеронском и Абинском районах», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

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