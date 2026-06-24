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«МегаФон»: летом 2026 г.челябинцы усилили цифровой контроль за детьми

С приходом каникул цифровой контроль за детьми стал трендом у родителей Южного Урала. По данным обезличенной статистики «МегаФона», чаще отслеживают местоположения своего ребенка мужчины 35-44 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Современные родители все чаще контролируют активность детей в сети и остаток по счету. В Челябинской области за онлайн-присмотр обычно отвечают папы: на них приходится около 58% подключений таких услуг против 42% у женщин.

В 37% случаев решениями для безопасности детей пользуются абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте — челябинцы 45-54 лет с долей 27%. Бабушки и дедушки тоже подключаются к контролю за внуками: на представителей поколения 55-64 лет приходится 15% пользователей.

Спрос на дистанционный мониторинг возрастает, когда дети начинают больше времени проводить с друзьями на улице. Аналитика прошлого года подтверждает сезонность спроса. Всплески активности стабильно приходятся на теплое время года и школьные каникулы в апреле, июне и ноябре.

«Контроль времени в сети, а также защита от спама и случайных дорогостоящих международных звонков уже давно стали необходимостью. Для обеспечения реальной и виртуальной безопасности юных пользователей нужен сервис, который сможет решать несколько задач сразу. Наше комплексное решение “Родительский контроль” не только позволяет оградить от нежелательного контента, но и узнать местоположение ребенка, историю его передвижений и уровень заряда смартфона», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

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