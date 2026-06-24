Курьеры стали самой востребованной летней подработкой в России

К началу летнего сезона 2026 г. курьеры стали одним из самых востребованных видов подработки в России. По данным совместного исследования HeadHunter и «Самоката», доля курьерских вакансий среди предложений с частичной занятостью достигла 38% — максимального значения с начала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Рынок подработок в России продолжает расти. По данным HeadHunter, весной 2026 г. число вакансий с частичной занятостью увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 171 до 197 тыс.* предложений. За этот же период соискатели оставили 16,8 млн откликов*.

Одним из самых растущих сегментов рынка оказалась доставка. В мае 2026 г. число вакансий для курьеров увеличилось в три раза год к году. При этом доля предложений в формате подработки составила 38%** и достигла максимального показателя с начала 2026 г. Как отмечают аналитики, ранее сопоставимые значения фиксировались только в высокий предновогодний сезон — до 33% в ноябре и 35% в декабре.

По интересу со стороны соискателей курьерская занятость также вошла в число лидеров рынка подработки. По итогам весны 2026 г. на вакансии в сфере доставки пришлось 5% всех откликов. Более высокий результат показали только вакансии упаковщиков и комплектовщиков, которые привлекли 6% откликов.

По данным аналитиков, основную аудиторию курьерских вакансий составляют кандидаты в возрасте от 18 до 45 лет — на них приходится 77% всех откликов. В «Самокате» отмечают, что курьерская деятельность интересна не только студентам — средний возраст курьера-партнера в 2025–2026 гг. составляет 27 лет. По сравнению с рынком подработки в целом курьерская деятельность чаще привлекает более взрослых кандидатов: доля соискателей 18–25 лет здесь ниже (30% против 35%), а доля кандидатов 36–45 лет — выше (22% против 21%).

Мужчины остаются основной аудиторией курьерских вакансий — на них приходится 69% откликов. При этом в сегменте доставки постепенно формируется женское присутствие: например, по итогам 2025 г. в «Самокате» доля женщин составила 7% от общего числа действующих курьеров-партнеров. По данным онлайн-ритейлера, наиболее активно они представлены в возрастной группе 40–60 лет. Для рынка подработки в целом характерна обратная ситуация: согласно аналитике HeadHunter, женщины составляют 58% соискателей, мужчины — 42%.

По числу курьерских вакансий лидирует Московская область — на нее пришлось 20% всех предложений в апреле и мае 2026 г. Однако рост спроса наблюдается не только в столичном регионе. Так, по сравнению с февралем-мартом количество вакансий увеличилось в 3,3 раза в Иркутской области, в 2,9 раза — в Краснодарском и Ставропольском краях, в 2,8 раза — в Кемеровской области и в 2,6 раза — в Приморском крае.

Москва, в свою очередь, остается центром притяжения для соискателей: на столицу пришлось 30% всех откликов на курьерские вакансии. Еще 10% откликов собрал Санкт-Петербург, 4% — Московская область.

* Данные в сравнении весна 2025 и весна 2026 гг.

** Подработка – учитывались вакансии, у которых были указаны типы занятости «частичная занятость», «подработка», «проектная занятость».

*** Данные за период январь-май 2026 г. в сравнении с периодом январь-май 2025 г.