Каждый второй звонок в Кузбассе совершается с помощью интернета

МТС проанализировала голосовой трафик абонентов в Кемеровской области. На сегодняшний день 50% всех звонков жители региона совершают в сети VoLTE (Voice over LTE — голос по LTE), остальные вызовы приходятся на долю сетей предыдущих поколений. Современная технология голосовой связи обеспечивает более четкую слышимость собеседника по сравнению со звонков в сетях 3G и 2G, а также позволяет одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери в скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Городами-лидерами по использованию VoLTE в Кузбассе стали Междуреченск, Кемерово, Новокузнецк, Мыски и Березовский. Более 60% их жителей звонят с помощью мобильного интернета. Такие звонки тарифицируются, как и обычные, в 3G и 2G: расходуются минуты, а не гигабиты. При этом современная технология имеет ряд преимуществ: соединение происходит за пару секунд, собеседника лучше слышно, можно одновременно разговаривать по телефону и листать соцсети, оплачивать покупки, вызывать такси и так далее на привычно комфортной скорости.

«Развитие сети LTE расширяет доступ к VoLTE: мы запускаем новые базовых станции, а также переводим частоты, выделенные под 3G, под стандарт последнего поколения. Кроме того, проникновению технологии способствует переход пользователей на современные смартфоны. Практически все они по умолчанию поддерживают LTE, VoLTE и звонки через WiFi. Но часть владельцев новых устройств все еще пользуется связью устаревшего формата. Таким абонентам мы рекомендуем переключиться на LTE в настройках смартфона. Там же, либо в приложении оператора можно активировать передачу голосового трафика по сети VoLTE», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.