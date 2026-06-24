Каждый десятый россиянин паникует, когда забывает рабочий пароль

Согласно совместному исследованию* «Лаборатории Касперского» и платформы онлайн-рекрутмента hh.ru, почти половина опрошенных россиян (44%) нигде не хранят свои рабочие пароли и стараются просто их запомнить. При этом 10% респондентов забывают их по несколько раз в год, а ещё 5% — как минимум раз в месяц. Некоторые пользователи при виде уведомления о неверном пароле испытывают раздражение (16%), досаду (14%) или даже лёгкую панику (10%). Чтобы в следующий раз не столкнуться с такой проблемой и не испытывать негативные эмоции, сотрудники могут начать придумывать более простые пароли — а это повышает риск компрометации аккаунта, предупреждают эксперты. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Наш мозг тяготеет к простым, повторяемым структурам — это базовый механизм экономии когнитивных ресурсов, который в том числе помогает избежать лишнего стресса, — сказал Виктор Добромильский, психолог сервиса для заботы о ментальном здоровье Zigmund.online. — Человек может надежно удерживать в памяти от пяти до девяти элементов одновременно — это открыл психолог Джордж Миллер еще в середине прошлого века. Отсюда и один пароль ко всем сервисам, и привязка к знакомым датам, например ко дню рождения. С точки зрения безопасности такая стратегия обходится дорого, но с точки зрения психологии — она предсказуема».

Как еще хранят пароли. Каждый четвертый опрошенный россиянин записывает пароли от рабочих аккаунтов в блокнот (21%). Некоторые хранят свои учётные данные в браузере или в заметках на телефоне (по 8%), реже — на фото или скриншотах в смартфоне либо в файле на компьютере, незашифрованных документах. Эти способы небезопасны, так как информация может стать доступной третьим лицам, в том числе злоумышленникам.

Автоматизация в помощь. Для защиты корпоративных аккаунтов важно не только придумывать сложные пароли, но и регулярно их обновлять. Чтобы постоянно не забывать учетные данные для входа, 17% респондентов предпочитают использовать для хранения специализированные менеджеры паролей — технологии, позволяющие централизованно управлять учетными данными и обеспечивать их надежную защиту. Кроме того, почти треть (29%) хотели бы, чтобы работодатель предоставлял им доступ к таким сервисам.

«Простые пароли у сотрудников — это повышенный риск киберинцидентов для владельцев бизнеса и ИБ-команд. К сожалению, многие работники до сих пор используют повторяющиеся комбинации, записывают пароли на стикерах и клеят прямо на монитор или передают их коллегам. Выходом может стать использование специализированных менеджеров паролей — они позволяют автоматически генерировать сложные уникальные пароли, централизованно хранить их в зашифрованном виде и безопасно использовать. И, как показало исследование, некоторые пользователи уже понимают их преимущества», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют бизнесу придерживаться правил управления парольной политикой: контролировать сложность и актуальность паролей сотрудников; использовать двухфакторную аутентификацию; запретить передачу паролей даже внутри команды; отказаться от хранения паролей в текстовых документах и таблицах; регулярно обучать команду основам кибергигиены; использовать специализированные решения для безопасного хранения учетных данных.

* Опрос был проведен на платформе hh.ru в апреле 2026 г., в нем приняли участие 3,289 тыс. российских соискателей.