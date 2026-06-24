iRU: каждый четвертый пользователь рабочей техники, сталкивающийся с неполадками, теряет более 30 минут в день

Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования того, как пользователи оценивают опыт использования рабочих устройств и какие технические проблемы чаще всего мешают им выполнять повседневные задачи. В опросе приняли участие более 1150 респондентов из разных профессиональных сфер.

В структуре выборки 38% респондентов работали из офиса, 10% — удаленно, 9% — в гибридном формате. Еще 27% составили предприниматели и самозанятые. Ответы неработающих респондентов — 16% выборки — были исключены из дальнейшего анализа.

Среди главных раздражающих факторов пользователи чаще всего называли медленную загрузку системы и программ — 31%, а также недостаточную производительность устройств — 30%. Еще 14% недовольны использованием устаревшего оборудования.

Менее значимыми раздражителями оказались маленький или неудобный монитор и неудобное подключение устройств — эти варианты отметили по 9% респондентов. Шум или перегрев техники мешают 8% опрошенных.

Заметными оказываются и ежедневные потери времени. Среди тех, кто сталкивается с техническими проблемами и может оценить связанные с ними временные затраты, около 40% ежедневно теряют на неполадки от 10 до 30 минут. Еще 24% тратят более получаса рабочего времени в день. Около 28% оценивают такие потери менее чем в 10 минут, а примерно каждый десятый не прерывает работу при возникновении технических трудностей.

При возникновении неполадок большинство пользователей стараются решить проблему самостоятельно — такой вариант выбрали 54% участников исследования. В техническую поддержку обращаются только 24% опрошенных, а 12% идут за помощью к коллегам. Менее 1% респондентов сообщили, что в подобных ситуациях меняют устройство.

При оценке рабочего места респонденты чаще всего указывали на недостаточную производительность компьютеров. Этот фактор назвала главным препятствием для комфортной работы почти половина участников исследования — 49%. Среди других распространенных проблем — много проводов или неудобные подключения, а также недостаток места на рабочем столе. Оба фактора отметили по 17% респондентов. Маленький или неудобный монитор мешает 12% опрошенных, шум техники — 5%.

Отвечая на вопрос о наиболее важных характеристиках рабочей техники, пользователи практически поровну разделили первое место между надежностью и стабильностью работы, а также производительностью — по 42%. Скорость запуска программ оказалась важнее для 11% респондентов, тогда как компактность и низкий уровень шума имеют существенно меньшее значение — для 4% и 2% соответственно.

«Технические неполадки часто воспринимаются как локальная проблема конкретного пользователя, но в масштабе компании они превращаются в регулярные потери рабочего времени. Даже если речь идет о 10–15 минутах в день, при большом количестве сотрудников это уже заметно влияет на общую эффективность. Поэтому при выборе корпоративной техники важно учитывать не только стоимость закупки, но и то, насколько устройства помогают людям работать без пауз, — отметил Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер iRU.