EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) помогла компании Greiner повысить эффективность процессов планирования на российских производственных площадках

Компания EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) реализовала проект по развитию компетенций в области операционного планирования для компании Greiner — производителя решений для пищевой, медицинской и промышленной отраслей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания Greiner имеет два производственных предприятия на территории Российской Федерации. Исторически процессы планирования и управления производственными операциями на заводах развивались независимо друг от друга, что привело к формированию разных подходов к организации процессов и использованию различных практик управления.

Для повышения эффективности взаимодействия между подразделениями и поиска возможностей для дальнейшего совершенствования руководство компании Greiner обратилось к экспертам EnterChain FabricaONE.AI с задачей развития компетенций сотрудников и адаптации лучших практик в области планирования производственных процессов.

В рамках первого этапа проекта специалисты EnterChain провели очное обучение для команд двух заводов Greiner. В ходе обучающих сессий сотрудники подразделений планирования познакомились с современными подходами к операционному управлению, принципами повышения прозрачности производственных процессов, методами выявления ограничений и инструментами повышения надежности выполнения производственных планов.

По итогам обучения компания Greiner приняла решение продолжить сотрудничество с EnterChain FabricaONE.AI и провести аудит текущих процессов планирования на одном из предприятий. Целью этапа стало выявление потенциальных узких мест, определение источников потерь и разработка практических рекомендаций для повышения эффективности работы производственной системы.

В ходе аудита эксперты EnterChain провели анализ текущих процессов, выявили ключевые факторы, влияющие на эффективность планирования, а также сформировали предложения по оптимизации работы подразделений.

По результатам проекта специалисты EnterChain разработали комплекс рекомендаций по совершенствованию процессов планирования продаж и операций (S&OP), оперативного планирования и производственного графикования. Дополнительно были сформированы предложения по развитию системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), которые позволят повысить прозрачность управления процессами и обеспечить более объективную оценку результатов работы подразделений.

Отдельным направлением проекта стала подготовка технического задания для дальнейшей автоматизации процессов планирования и графикования. Документ учитывает выявленные в ходе аудита особенности производственных процессов и формирует основу для дальнейшего внедрения цифровых инструментов управления.

Для реализации рекомендаций на предприятии Greiner был выделен ответственный специалист со стороны компании, который совместно с консультантами EnterChain занимается внедрением предложенных улучшений.

Положительный опыт оптимизации процессов на одном из заводов планируется масштабировать на вторую производственную площадку Greiner в России. Это позволит унифицировать подходы к планированию, повысить управляемость производственных процессов и обеспечить более эффективное взаимодействие между командами.

«При реализации любых проектов по улучшению процессов важно начинать не только с понимания того, к какому состоянию мы хотим прийти (to-be), но и четко определить, где мы находимся сейчас (as-is), а также оценить наличие необходимых компетенций внутри компании. Такой подход позволяет быстрее выявлять реальные точки роста, выбирать наиболее эффективные решения и получать устойчивый результат. Мы уверены, что совместная работа с командой Greiner позволит добиться значимых улучшений в управлении производственными процессами», — сказал Антон Шматалюк, исполнительный директор EnterChain FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

«Мы благодарим специалистов EnterChain за профессиональный подход и глубокое погружение в специфику наших производственных процессов. Обучение помогло нашим сотрудникам получить новые инструменты и взглянуть на привычные процессы с точки зрения лучших международных практик. Проведенный аудит позволил определить конкретные направления развития и сформировать понятный план дальнейших действий», — сказал Александр Орешков, директор по закупкам компании Greiner.

Сегодня EnterChain FabricaONE.AI и Greiner продолжают сотрудничество в рамках развития системы управления цепями поставок. В числе дальнейших направлений взаимодействия — обсуждение возможностей автоматизации процессов планирования на различных уровнях: от оперативного управления производством до календарного планирования.