Axenix расширила сценарии применения ИИ-агентов платформы Numira

Компания Axenix продолжает активное развитие платформы для создания ИИ-агентов Numira. Новые интеграционные возможности системы позволяют клиентам эффективнее встраивать ИИ-агентов в сложную ИТ-архитектуру и применять их в более широком спектре сценариев, повышая производительность работы сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель Axenix.

В апреле 2026 г. Axenix вывела на рынок усовершенствованную версию платформы для создания и эксплуатации интеллектуальных ассистентов на базе технологий генеративного ИИ – Numira.

К преимуществам платформы относятся возможность работы с ИИ-агентами для пользователей разного уровня подготовки, поддержка нескольких вариантов внедрения (в изолированном контуре, в облаке, по гибридной модели), интеграция с внешними источниками данных и ИИ-сервисами, наличие оркестратора для взаимодействия нескольких ИИ-агентов, обеспечение безопасности данных (контроль доступа, настройка ограничений).

Продолжая адаптировать платформу под актуальные потребности бизнеса, Axenix расширяет интеграционные возможности Numira, чтобы помочь заказчикам с развертыванием ИИ-агентов в существующем ИТ-ландшафте и автоматизацией большего количества процессов.

ИИ-агенты Numira могут встраиваться в привычные для сотрудников мессенджеры и корпоративные порталы по API, что повышает удобство работы с ними. Помимо таких базовых функций как интеллектуальный поиск и анализ документов по запросу пользователя, теперь они могут выполнять транзакции (обмен данными) в корпоративных системах в рамках операционных бизнес-процессов компании, полностью автоматически обрабатывать внутреннюю и внешнюю информацию по запросу – например, формировать и присылать топ-менеджерам и другим пользователям готовые отчеты.

Одним из наиболее сложных и востребованных сценариев применения ИИ-агентов является их взаимодействие с ERP-системами. На данный момент специалисты Axenix успешно завершили несколько пилотных проектов по интеграции ИИ-агентов с SAP. Пользователь через диалоговое окно общается с чат-ботом, отправляя ему текстовые или голосовые команды на естественном языке, которые нужно выполнить в ERP-системе.

Были реализованы такие функции как: поиск объектов по базам SAP и их систематизация; подготовка черновика объекта по шаблону или ранее сформированным похожим объектам, с заданными параметрами; редактирование объектов прямо в системе SAP; сравнение объектов, проверка их соответствия заданным параметрам или утвержденным правилам.

«Несмотря на развитие российских ERP-решений, многие компании по разным причинам продолжают использовать SAP, и им по-прежнему необходимы современные инструменты для повышения эффективности взаимодействия с системой, упрощения повседневных бизнес-процессов. Чтобы помочь им в этом, мы разрабатываем специализированного ИИ-агента для работы с SAP. На сегодняшний день мы сотрудничаем с клиентами в рамках тестовых внедрений MVP, дорабатываем решение и готовим его к тиражированию», – сказал Сергей Усачёв, старший менеджер практики прикладного ИИ компании Axenix.

В планах Axenix по дальнейшему развитию платформы Numira – разработка ИИ-агента для взаимодействия с продуктами «1С».