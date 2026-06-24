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АО НИП «Информзащита» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер»

АО НИП «ИИнформзащита» и Ассоциация «Нефтегазовый кластер» подписали соглашение об участии компании в промышленной деятельности кластера. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита».

Соглашение открывает новые возможности для сотрудничества в сфере цифровой безопасности, защиты критической инфраструктуры и реализации совместных технологических инициатив участников кластера. Взаимодействие с Ассоциацией позволит «Информзащите» включиться в отраслевую кооперацию и предложить участникам кластера экспертизу в области информационной безопасности, защиты производственных систем и повышения устойчивости цифровой инфраструктуры.

Участие в промышленной деятельности Нефтегазового кластера создает основу для развития совместных проектов, направленных на повышение защищенности предприятий нефтегазовой отрасли и внедрение технологических решений, отвечающих требованиям промышленного сектора.

Для «Информзащиты» соглашение с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер» является важным шагом в развитии взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса и укреплении роли компании как технологического партнера в вопросах цифровой безопасности критически значимых отраслей.

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