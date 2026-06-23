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«Точка Банк» запустил публичную программу багбаунти с выплатами до 450 тыс. рублей

«Точка Банк» запустил публичную программу поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтвержденные находки. Максимальная выплата составит до 450 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В область тестирования входят основные цифровые ресурсы компании: сайт «Точка Банка», медиа для бизнеса «Справочная», магазин для предпринимателей «Универмаг», а также технические сервисы банка. Размер вознаграждения зависит от уровня опасности обнаруженной уязвимости. За выявление и подтверждение критических сценариев предусмотрены максимальные выплаты до 450 тыс. руб.

Ранее программа действовала в закрытом формате. За это время исследователи безопасности уже получили от компании около 2 млн руб. вознаграждений.

«Переход к публичной программе багбаунти стал для «Точка Банка» закономерным этапом развития практик кибербезопасности. Мы уверены в устойчивости нашей инфраструктуры и готовы открыть ее для более широкой независимой проверки. Приватная программа дала нам нужный опыт и помогла отладить внутренние процессы работы с исследователями. Публичный формат расширит круг специалистов и позволит получить дополнительную оценку защищенности наших цифровых продуктов. В будущем же мы планируем расширять программу: постепенно включать в нее больше новых систем, а также повышать размеры выплат за найденные уязвимости», — отметил Вячеслав Касимов, CISO «Точка Банка».

«Сегодня более 87% платежей в России проходят в безналичной форме, поэтому надежность цифровых финансовых сервисов напрямую влияет на устойчивость бизнеса и доверие пользователей. Багбаунти позволяет компаниям дополнительно проверять защищенность продуктов с привлечением независимых исследователей безопасности. Переход программы «Точка Банка» в публичный формат расширяет круг экспертов, повышает интенсивность проверки и помогает усилить защиту сервисов, которыми ежедневно пользуются предприниматели по всей стране», — сказал Роман Приходько, руководитель Standoff Bug Bounty.

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