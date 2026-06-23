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Спланировать поход в ресторан или записаться в салон теперь можно в чате с «Алисой AI»

Пользователи «Алисы AI» теперь могут бронировать столик в ресторане и записываться в салоны красоты прямо в чате. Благодаря этому пользователю не придется переключаться между картами, поиском, сайтами и сервисами бронирования — запланировать посещение можно в одном месте и в пару кликов. ИИ-агент «Бронирование» уже доступен для более чем 30 тыс. ресторанов и примерно 40 тыс. организаций из сферы услуг по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше «Алиса AI» помогала только подобрать заведение, теперь понравившийся вариант можно сразу забронировать в чате. Достаточно выбрать в меню нужный сценарий — «Забронировать столик» для ресторанов или «Записаться в салон» для организаций сферы услуг — и отправить запрос. Критерии можно описать своими словами: например, «Забронируй столик в Osteria Mario на двоих завтра» или «Подбери время на маникюр в салоне “Персона” после 17:00».

ИИ-агент предложит заведения, соответствующие запросу, и покажет, какие услуги доступны в выбранном месте. Затем он доуточнит детали: например, во сколько и на кого оформить бронирование. Если в заведении не окажется свободных слотов, нейросеть предложит другое время или место с учетом заданных параметров. При необходимости изменить информацию или отменить бронирование можно будет в этом же чате.

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Если ресторан подключен к бронированиям через «Яндекс Еду», бронь подтвердится автоматически. В случаях, когда забронировать ресторан или услугу можно только через сайт заведения, ИИ-агент сам заполнит форму и отправит заявку на бронь.

ИИ-агент «Бронирование» доступен на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс с Алисой AI» и в «Яндекс Браузере». Найти активные бронирования можно в разделе «Записи и брони» в боковом меню чата c «Алисой AI».

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