Россияне рассказали, почему работают не там, где хотели

Июнь традиционно становится временем важных решений. Пока одни школьники сдают экзамены, другие — уже вчерашние выпускники — мучительно выбирают между факультетами. В этот момент детские мечты о космосе, сцене или собственном бизнесе впервые сталкиваются с реальностью проходных баллов и родительских ожиданий. Аналитики финтех-компании «ЮMoney» изучили этот вопрос, опросив более 1800 пользователей сервиса. Результаты позволяют увидеть, как трансформируются профессиональные устремления россиян на пути от школьной скамьи к рабочему месту. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Мечты: сцена, технологии, свое дело

Если раньше советские дети массово грезили о космосе и полярных экспедициях, то современные данные демонстрируют смещение приоритетов в сторону творческой самореализации и предпринимательства.

Каждый пятый опрошенный (20%) в детстве видел себя на сцене — артистом, музыкантом или актёром. Это самая популярная детская мечта среди респондентов. На втором месте — технические профессии: 12% хотели стать программистами, инженерами или изобретателями. Замыкает тройку лидеров предпринимательство — 11% мечтали о собственном деле.

Классические «героические» профессии оказались менее популярны, чем принято считать. О карьере врача, космонавта или спортсмена грезили по 8% опрошенных. Стать пожарным, спасателем или полицейским хотели 7%. Художниками и дизайнерами себя представляли 5%, столько же мечтали о романтике дальних странствий — профессиях геолога или моряка. Лишь 3% в детстве хотели стать блогерами, журналистами или телеведущими.

Реальность: производство, продажи, поиск себя

Интересно, что распределение реальных профессий существенно отличается от карты детских мечтаний. Данные опроса показывают характерный разрыв между романтическими устремлениями и прагматичным выбором.

Сегодня 20% опрошенных заняты на производстве, стройке и в инженерии — это самая массовая сфера трудоустройства. По 11% работают в продажах, маркетинге, медиа и PR, ещё столько же ушли в предпринимательство и самозанятость. Цифровыми продуктами и ИT занимаются 10% респондентов.

При этом творческие профессии, о которых мечтал каждый пятый, в реальности выбрали только 6%. В силовых структурах и на госслужбе работают 5%, в финансах, бухгалтерии и банковской сфере — 2%, столько же — в образовании и медицине. Часть опрошенных отметила, что пока находится в поиске себя или продолжает учиться.

Более половины участников исследования (54%) признали: их нынешняя работа не имеет ничего общего с детскими мечтами. Это показывает, насколько сильно жизненные обстоятельства корректируют первоначальные планы.

Частичное совпадение отметили 20% — они работают в смежной сфере или занимаются чем-то похожим на то, о чём когда-то грезили. Ещё 14% сообщили, что всё ещё движутся к профессии мечты. И только у 12% опрошенных детские планы реализовались полностью.

Что повлияло на выбор

Данные опроса позволяют понять, какие факторы на практике определяют профессиональный путь. Романтика и вдохновение уступают место расчету и обстоятельствам.

Прагматичные мотивы — деньги и стабильность — назвали решающими 20% респондентов. Столько же (20%) признались, что профессию определил случай: удачная возможность, неожиданное предложение, стечение обстоятельств. Интерес и хобби стали отправной точкой для 17%.

Влияние семьи и окружения отметили 15% опрошенных. Выбор университета определил карьеру для 6%, а возможность переезда — для 5%. Примечательно, что вдохновляющий пример — история успеха кумира или знакомого — мотивировал лишь 4% участников. Анализ рынка и востребованности профессии учитывали только 3%.

«Опрос показал интересную закономерность: детские мечты редко становятся профессией, но часто определяют ценности. Те, кто грезил о сцене, сегодня нередко работают в маркетинге или PR — сферах, где тоже важны креативность и умение увлекать аудиторию. Мечта трансформируется, но не исчезает полностью», — сказала руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» Наталья Ражева.

Назад в будущее

Ретроспективный взгляд на собственный путь оказался неоднозначным. Каждый четвёртый (25%) хотел бы изменить профессию, если бы мог отмотать время назад. При этом 21% полностью доволен тем, как сложилась карьера, а у 10% все получилось даже лучше, чем мечталось в детстве.

13% респондентов сожалеют не о выборе профессии, а об отсутствии проекта «для души» — хобби или дела, которое приносило бы удовольствие независимо от заработка. Почти треть опрошенных (31%) пока не определились, хотели бы они что-то изменить или нет.

Участникам исследования предложили сформулировать послание себе в детство. Ответы распределились на несколько характерных групп.

40% дали советы, связанные с обучением и развитием: «учиться», «не останавливаться», «быть открытым новому», «верить в себя». Около 20% сформулировали конкретные рекомендации: «поступить в другой университет», «начать изучать программирование раньше», «выбрать техническую специальность».

Еще 20% предпочли эмоциональные напутствия: «улыбнись», «танцуй, пока молодой», «не бойся ошибаться». Остальные посчитали, что давать советы бессмысленно — ребенок все равно разберется сам.

Об исследовании

Опрос проводился в июне 2026 г. среди более 1,8 тыс. пользователей «ЮMoney». Среди участников 70% мужчин и 30% женщин. Географическое распределение: 32% проживают в Центральном федеральном округе, 18% — в Северо-Западном, по 11% — в Южном и Сибирском федеральных округах. По форме занятости: 61% работает по найму, по 10% составляют фрилансеры и предприниматели, остальные — учащиеся школ, вузов и училищ. Возрастной профиль: большинство респондентов (54%) — миллениалы (1981–1996 гг. рождения), 27% — представители поколения X (1965–1980), 11% — зумеры (1997–2010).



