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Половина россиян ищут подработку, чаще всего — специалисты из сферы красоты и спорта

Во II квартале 2026 г. 50% россиян рассматривают подработку, следует из опроса1 более 20 тыс. соискателей, проведенного hh.ru. Чаще всего дополнительный заработок ищут специалисты из сфер красоты и спорта (63% респондентов), искусства, развлечений и масс-медиа (58%), науки и образования, а также медицины и фармацевтики (по 57%), маркетинга и рекламы (56%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За последние два года интерес россиян к подработкам заметно вырос. Если во II квартале 2024 г. дополнительный источник дохода искали 45% респондентов, то во II квартале 2026 г. — уже 50%.

Самый высокий интерес к подработке зафиксирован в Республике Коми и Костромской области — по 63% опрошенных из этих регионов рассматривают для себя поиск второй работы помимо основной занятости в течение ближайших трех месяцев. В топ-10 регионов также входят Амурская область (62%), Вологодская область (61%), Республика Мордовия, Челябинская, Кемеровская и Владимирская области (по 59%), Тюменская, Иркутская и Архангельская области (по 58%).

Спрос на временный персонал со стороны работодателей растет еще быстрее. По данным платформы по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), с 1 апреля по 12 июня 2026 г. компании заказали на 90% больше смен, чем за весь II квартал 2025 г., и на 69,8% больше, чем за весь I квартал 2026 г.

«Компании больше не воспринимают временную занятость как аварийное решение, а видят ее одним из главных инструментов управления эффективностью бизнеса. Привлечение внешних исполнителей позволяет проходить пиковые периоды и поддерживать высокий уровень сервиса без увеличения постоянного штата. Спрос на такой формат растет уже не первый год, и мы ожидаем, что он будет укрепляться», — сказал генеральный директор платформы «Моя смена» Николай Гальянов.

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Одновременно увеличивается и оплата труда временных исполнителей. Средняя почасовая ставка во II квартале 2026 г. достигла 279 рублей. Это на 10,6% выше, чем годом ранее, и на 1,5% выше уровня I квартала 2026 г.

Среди наиболее востребованных направлений подработки лидирует работа в торговом зале. Далее следуют сборка заказов, работа грузчиком, кассиром и сотрудником пекарни. Самый быстрый рост спроса по сравнению со II кварталом 2025 г. показали сборщики заказов (+128,5%) и кассиры (+77,5%).

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