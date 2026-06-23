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«Островок» назвал главный тренд летних путешествий

Короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом этого летнего сезона. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на поездки с пятницы и субботы по воскресенье в июне и июле вырос на 5% год к году. При этом доля путешествий выходного дня также увеличилась — с 17% до 20% — теперь они занимают каждое пятое бронирование от общего объема летних поездок. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Активнее всего спрос на путешествия выходного дня растет в крупных туристических центрах: число бронирований в Нижнем Новгороде и Краснодаре на лето выросло на 37%, в Москве — на 17%, в Казани — на 14%. Ощутимый рост показывают исторические города Золотого кольца: Сергиев Посад — на 37%, Суздаль и Переславль-Залесский — на 26%, Ярославль — на 19%, Владимир — на 15%. Кроме того, по приросту спроса лидирует Рязань — на 31%, Тула — на 24%, Псков — на 18%, а также Тверь, Кострома, Великий Новгород — около 10%.

По количеству поездок выходного дня в топ входят Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань и Калининград.

При этом выбор направления во многом зависит от места проживания туриста: для таких путешествий туристы обычно рассматривают локации в пределах нескольких часов пути или с удобным сообщением. Москвичи чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань и Суздаль. Петербуржцы — Москву, Псков, Великий Новгород, Нижний Новгород и Петрозаводск. Жители Новосибирска отправляются на выходные в Томск, Красноярск и Барнаул, казанцы — в Самару, Волгоград и Чебоксары. Туристы из Дальнего Востока чаще всего едут во Владивосток, Хабаровск, Уссурийск и Южно-Сахалинск. Краснодарцы на выходные выбирают черноморское побережьеСочи, Геленджик, Анапу, — а также горнолыжный кластер Красной Поляны, Архыз и соседний Ростов-на-Дону.

При этом эксперты «Островка» также отмечают, что поездки выходного дня не ограничиваются регионами внутри страны. Абсолютным лидером среди зарубежных направлений для таких путешествий остается Белоруссия – спрос на отдых в республике вырос на 13% год к году. В топе — Минск, Брест и Гродно. Среди других направлений для путешествий на пятницу-воскресенье туристы также часто выбирают Стамбул, Ереван и Тбилиси.

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«Несмотря на то что лето традиционно является сезоном длинных отпусков, в этом году короткие поездки на выходные уверенно наращивают долю в структуре путешествий. Россияне используют такой формат отдыха в дополнение к продолжительному отдыху, чтобы разнообразить рабочие будни и успеть увидеть больше за три летних месяца. И хотя такие поездки популярнее внутри страны, в числе зарубежных направлений-лидеров уверенно закрепилась и Белоруссия. В Минск из Москвы можно доехать на "Ласточке" — поезда курсируют три раза в день — или долететь за пару часов», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».


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