«МегаФон» улучшил связь для 80 тыс. белгородцев

«МегаФон» ускорил интернет в 12 населенных пунктах Белгородской области. Запуск новых телеком-объектов и модернизация существующей инфраструктуры помогли расширить покрытие мобильной сети четвертого поколения и сделать надежней связь даже в часы пиковой нагрузки для 80 тыс. белгородцев. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация сети прошла в микрорайоне «Лебеди» — одном из самых развитых жилых комплексов города Губкина. Он расположен на северо-востоке города и соседствует с крупнейшим предприятием региона — Лебединским горно-обогатительным комбинатом. В микрорайоне проживают около 10 тыс. человек, что составляет около 13% городского населения. Инженеры оператора активировали среднечастотный диапазон, чтобы обеспечить оптимальный баланс: стабильно высокую скорость мобильного интернета и широкую зону покрытия.

Специалисты «МегаФона» улучшили связь и на западной окраине города Бирюч в Красногвардейском районе, где проживают около 7 тыс. человек. На телеком-оборудовании запустили дополнительный высокочастотный диапазон, что позволит пользователям быстрее загружать тяжелые файлы.

Большой объем технических работ проведен в крупных поселках Белогорья: в Красной Яруге, Ровеньках и Чернянке, где в общей сложности проживает около 35 тыс. человек. Здесь инженеры не только модернизировали телеком-оборудование, но и провели апгрейд сети. В результате скорость мобильного интернета в населенных пунктах выросла в среднем на 25%.

Улучшение параметров связи смогли почувствовать также жители сел Крапивное Шебекинского района, Камызино Красненского района, Большое Прохоровского района, Роговатое Старооскольского района, Шелаево Валуйского района.

Кроме того, в селе Засосна Красногвардейского района запущено новое телеком-оборудование. Более 3 тыс. местных жителей теперь могут еще более оперативно пользоваться порталом «Госуслуги», записываться к врачам онлайн, оставаться на связи с близкими.

«Мы не делим наших абонентов на жителей городов и сел, и считаем, что каждый имеет право на высокое качество связи. В прошлом году мы построили и модернизировали свыше 300 телеком-объектов, с начала этого года — еще более 100. И каждый из них дает белгородцам цифровую свободу — возможность оставаться на связи с близкими и оперативно решать различные вопросы», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.