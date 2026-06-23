Исследование «Кода Безопасности»: ИБ-рынок в России переходит к конкурентной фазе зрелости

Российский вендор в области защиты информации «Код Безопасности» опубликовал ежегодный аналитический отчет «Пульс», посвященный состоянию и динамике рынка кибербезопасности в РФ. Исследование охватывает ключевые сегменты: сетевую защиту, защиту конечных точек, DLP, SOC, средства управления доступом, а также рынки ОС и виртуализации. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Аналитики «Кода Безопасности» отмечают, что после всплеска в 2022 и 2023 гг., когда рост российского ИБ-рынка составил 56% и 35% соответственно, наблюдается стабилизация спроса. В 2025 г. прирост составил всего 17%, достигнув объема в 211 млрд руб.

Самым крупным сегментом остается направление сетевой безопасности, которое занимает 23%. В 2025 г. объем этой части рынка достиг 48 млрд руб (+17%), при этом темпы роста замедлились: в 2024 г. сегмент увеличился на 10 млрд, в 2025 г. – лишь на 7 млрд. Также стагнация роста наблюдается в сегменте российских операционных систем и средств виртуализации. Первый вырос всего на 4%, второй – на 5%, оба направления достигли объема в 13 млрд руб.

Стабильностью отличается направление DLP: объем достиг 17 млрд руб. (+26%). Согласно прогнозам аналитиков «Кода Безопасности», к 2030 г. сегмент может вырасти до 35-42 млрд. Главные факторы популярности DPL-решений – регуляторные нововведения и повышение ценности данных.

В исследовании отмечается, что ИБ-рынок РФ переходит к более зрелой и конкурентной фазе, где заказчики делают выборочные инвестиции, а регуляторика перестает быть единственным драйвером. Так, общая доля топ-10 вендоров ИБ снизилась на 5% – второй год подряд. При этом сегмент кибербезопасности остается одним из главных в ИТ-отрасли России и показывает опережающие темпы роста по сравнению с другими технологическими направлениями.

«Отчет «Пульс 2025» отражает реальную картину российской отрасли кибербезопасности: рынок насыщается, регуляторный импульс ослабевает, на первый план выходит экономическая эффективность и качество продуктов. Аналитики «Кода Безопасности» фиксируют перераспределение долей как естественный процесс перехода к зрелой конкуренции», – отметил руководитель отдела по продвижению продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев.